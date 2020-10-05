Украинский актер, участник "Танцев со звездами 2020" Тарас Цымбалюк и его партнерша Яна Заец покинули шоу после шестого прямого эфира. Тарас признался, что это было достаточно неожиданно для него, а также поблагодарил всех поклонников за поддержку.

Вчера, 4 октября, состоялся "Вечер легенд" на "Танцах со звездами". На паркете Тарас и Яна выполнили эффектный пасадобль, однако он стал последним танцем звездной пары в этом сезоне. На личной странице в инстаграме актер уже поделился фрагментом танца, а также прокомментировал данный эфир.

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Тарас Цымбалюк прокомментировал вылет из "Танцев со звездами"

Тарас признался, что не ожидал, что они покинут проект именно после этого танца. Была крутая режиссура, аккомпонемент, достаточно хореографии. Партнеры вжились в свои роли и показали нужное количество актерского мастерства. Также была впечатляющая постановка.

Но, как говорит мой папа: "Сын, это жизнь",

- написал Тарас.

Цимбалюк поблагодарил партнершу – Яну Заец – за выдержку и опыт. Он также выразил благодарность аудитории, которая постоянно поддерживала, голосовала. Он бесконечно рад, что в его жизни был этот этап.

Шоу "Танцы со звездами" делает очень важную миссию – объединяет миллионы украинцев! За это организаторам огромное спасибо!

- подчеркнул актер.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец