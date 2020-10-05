Участники нового сезона "Танцев со звездами" Олег Винник и Елена Шоптенко покинули проект из-за коронавирусной инфекции. Пара пропустила пятый прямой эфир проекта, а во время шестого выпуска партнеров дисквалифицировали.

Елене и Олегу пришлось покинуть шоу, ведь по правилам пара может пропустить лишь один эфир. Из-за заражения COVID-19 участники не смогли подготовить номер и не вышли на паркет. Певец на личной странице в инстаграме опубликовал сообщение, в котором поблагодарил поклонников и прокомментировал дисквалификацию.

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Еще во время шестого прямого эфира, когда зрители узнали о дисквалификации Винника, он отметил, что абсолютно согласен с вердиктом. Конечно, не хотелось, чтобы все так заканчивалось, но таковы правила проекта и их нужно соблюдать.

Олег Винник прокомментировал дисквалификацию

В заметке артист обратился ко всем, кто поддерживал его в течение того времени, когда он вместе с Еленой Шоптенко выходил на паркет шоу. Олег поблагодарил всех за поддержку и пожелание поскорее поправляться. Исполнитель отметил, что ему уже значительно лучше, однако лечение продолжается и он находится на самоизоляции.

Обидно покидать паркет "Танцев со звездами" из-за болезни, однако это жизнь. Елена, держись, мы все преодолеем,

– написал Олег в публикации.

На дисквалификацию отреагировала и Елена Шоптенко. В своем профиле она опубликовала совместное фото со звездным патнером, которое сделала во время одного из прямых эфиров. Танцовщица воздержалась от длинных сообщений и коротко написала под фотографией: "К сожалению.".

Напомним, на прошлой неделе, во время пятого прямого эфира, ведущие "Танцев со звездами" объявили, что Олег Винник и Елена Шоптенко заболели. У участников обнаружили коронавирус и они не смогли выйти на паркет.