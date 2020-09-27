В 5 выпуске шоу "Танцы со звездами 2020" ведущие объявили, что певец Олег Винник и хореограф Елена Шоптенко заболели. У участников проекта обнаружили коронавирус!

В прямом эфире "Танцев со звездами 2020" Олег Винник признался, что имеет двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.

Интересно Елена Шоптенко поделилась впечатлениями от выступления на "Танцах со звездами" во время концерта Винника

Недуг диагностировали и у партнерши певца – хореографа Елены Шоптенко. Танцовщица находится на самоизоляции дома, откуда уже успела поделиться первым карантинным фото.

"Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела в виду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Благодарю вас за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств!"- написала Елена Шоптенко.

Отметим, что в 4 выпуске "Танцев со звездами" Олег Винник и Елена Шоптенко выступили не на паркете шоу. Пара продемонстрировала эффектную постановку во время гастролей артиста в Житомире.

Кто еще из участников "Танцев со звездами" болел коронавирусом

Олег Винник и Елена Шоптенко стали не первыми участниками "Танцев со звездами", у которых диагностировали коронавирус. В первую неделю шоу на паркет не вышло сразу двое звездных участников. Ольга Фреймут и Илья Падзина признались, что заболели COVID-19 и самоизолировались от родных в роскошном имении. Именно там пара станцевала две постановки, показав, что сдаваться не собирается.

В то же время Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко одну неделю отказались танцевать. Актриса рассказывала, что из-за болезни проводит все время в постели и не может продемонстрировать постановку. Уже в 2 эфире участники появились на шоу, станцевав на безлюдной стоянке.