Участники нового сезона "Танцев со звездами" Олег Винник и Алена Шоптенко во время четвертого прямого эфира проекта выступили прямо со сцены в Житомире, где тогда был концерт певца. Теперь танцовщица поделилась впечатлениями от страстного пасадобля на непривычном паркете.

Олег Винник и Алена Шоптенко являются одной из самых популярных пар в шоу "Танцы со звездами". Олег признался, что в 2020 году в его жизни произошло много изменений. В частности, особой женщиной стала партнерша Алена, ведь впервые они тренировались еще 2 года назад. После того, как пара феерично выступила на сцене концерта Винника в Житомире, Шоптенко решила поделиться своими впечатлениями на личной странице в инстаграме.

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Артист находится сейчас на гастролях и не отказывался от концертов ради участия в шоу, а решил совместить их. Страстный пасадобль Олег и Алена исполнили под знаменитую песню исполнителя "Волчица". Любимец миллионов женщин не только в очередной раз продемонстрировал свои танцевальные способности, но и порадовал "волчиц", которые пришли на концерт, своей музыкой.

Алена Шоптенко также не осталась в стороне необычного исполнения танца и поделилась впечатлениями в сети: "За все время моего участия в "Танцах со звездами" опыт выступления прямо на концерте своего партнера у меня был впервые. И знаете, что я в вам скажу? Это было невероятно! Невозможно передать эмоции от танца на живом концерте перед такой огромной и преданной аудиторией. Энергетика невероятна! Спасибо тебе большое, Олег, за этот Житомир, эту сцену и этот пасадобль! Надеюсь, вам понравилось".

"Танцы со звездами 2020" 4 выпуск: смотрите онлайн – выступление Олега Винника и Алены Шоптенко