Учасники нового сезону "Танців з зірками" Олег Винник та Олена Шоптенко під час четвертого прямого ефіру проєкту виступили прямо зі сцени в Житомирі, де тоді співак мав концерт. Тепер танцівниця поділилася враженнями від пристрасного пасадоблю на незвичному паркеті.

Олег Винник та Олена Шоптенко є однією із найпопулярніших пар на шоу "Танці з зірками". Олег зізнався, що у 2020 році в його житті відбулося багато змін. Зокрема, особливою жінкою стала партнерка Олена, адже вперше вони тренувалися ще 2 роки тому. Після того, як пара феєрично виступила на сцені концерту Винника в Житомирі, Шоптенко вирішила поділитися своїми враженнями на особистій сторінці в інстаграмі.

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Артист перебуває зараз на гастролях і не відмовлявся від концертів заради участі у шоу, а вирішив поєднати їх. Пристрасний пасадобль Олег та Олена виконали під знамениту пісню виконавця "Вовчиця". Улюбленець мільйонів жінок не лише вкотре продемонстрував свої танцювальні здібності, а й порадував "вовчиць", які завітали на концерт, своєю музикою.

Олена Шоптенко також не залишилася осторонь незвичного виконання танцю та поділилася враженнями в мережі: "За весь час моєї участі в "Танцях з зірками" досвід виступу прямо на концерті свого партнера у мене був вперше. І знаєте, що я в вам скажу? Це було неймовірно! Неможливо передати емоції від танцю на живому концерті перед такою величезною та відданою аудиторією. Енергетика нейовірна! Дякую тобі велике, Олеже, за цей Житомир, цю сцену і цей пасадобль! Сподіваюся, вам сподобалося".

"Танці з зірками 2020" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника та Олени Шоптенко