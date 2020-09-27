У 5 випуску шоу "Танці з зірками 2020" ведучі оголосили, що співак Олег Винник та хореограф Олена Шоптенко захворіли. В учасників проєкту виявили коронавірус!

У прямому ефірі "Танців з зірками 2020" Олег Винник зізнався, що має двосторонню пневмонію, викликану коронавірусом.

Цікаво Олена Шоптенко поділилася враженнями від виступу на "Танцях з зірками" під час концерту Винника

Недугу діагностували і в партнерки співака – хореографа Олени Шоптенко. Танцівниця перебуває на самоізоляції вдома, звідки вже встигла поділитись першим карантинним фото.

"Коли я кричала, що нічого не хочу, а хочу поні і бути принцесою, я не таку корону мала на увазі. Але все це не жарти! Бережіть себе, будь ласка! Дякую вам за всі ваші повідомлення. Ваша підтримка краща за будь-які ліки!" – написала Олена Шоптенко.

Зазначимо, що у 4 випуску "Танців з зірками" Олег Винник і Олена Шоптенко виступили не на паркеті шоу. Пара продемонструвала ефектну постановку під час гастролей артиста в Житомирі.

Хто ще з учасників "Танців з зірками" хворів на коронавірус

Олег Винник і Олена Шоптенко стали не першими учасниками "Танців з зірками", в яких діагностували коронавірус. У перший тиждень шоу на паркет не вийшло одразу двоє зіркових учасників. Ольга Фреймут та Ілля Падзина зізнались, що захворіли на COVID-19 та самоізолювались від рідних у розкішному маєтку. Саме там пара станцювала дві постановки, показавши, що здаватись не збирається.

Водночас Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко один тиждень відмовились танцювати. Актриса розповідала, що через хворобу проводить весь час в ліжку та не може продемонструвати постановку. Вже в 2 ефірі учасники з'явились на шоу, станцювавши на безлюдній стоянці.