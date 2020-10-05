Все участники "Танцев со звездами 2020" стремятся завоевать главный кубок шоу, а потому каждую неделю выходят на паркет с новыми эффектными постановками. Но, по условиям проекта, одна пара все же должна попрощаться с шоу. Кто из участников покинул проект в 6 выпуске – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Согласно новым правилам "Танцев со звездами 2020", пару могут дисквалифицировать, если она не появится на паркете в течение 2 эфиров. 27 сентября Олег Винник и Елена Шоптенко отказались от выхода на паркет из-за инфицирования коронавирусом. Поэтому еще в анонсе организаторы шоу отметили, что именно эти участники оказались под угрозой выхода из проекта.

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Уже в 6 прямом эфире Олег Винник и Елена Шоптенко признались, что у них обнаружили сложную форму коронавируса, а потому выполнить новую постановку под песню "Другої Ріки" пара не смогла. Олег Винник добавил, что теперь чувствует себя значительно легче, но, по совету врачей, ходить на репетиции он все же не смог.

И хотя все зрители на съемочной площадке "Танцев со звездами 2020" поддержали пару, организаторы соблюли правила и дисквалифицировали Олега Винника и Елену Шоптенко.

"Я абсолютно согласен с вердиктом, потому что закон является законом и так должно быть. Не хотелось бы, чтобы таким образом, но так оно есть. Для меня это был огромный экзамен и обучение. Хочу поблагодарить всех, кто работает над этим шоу, Аленушка, тебя. Ты многое мне дала на паркете. Я понял, что такое танцы и это круто, очень круто. Судьи, спасибо за ваши комментарии и критику. Очень вам благодарен за эту науку. Спасибо всем, кто за меня голосовал, а я знаю, что за меня голосовало очень много людей", – отметил Олег Винник.

Кроме этого, в прямом эфире артист решил поддержать Ольгу Фреймут и Позитива. Участникам Олег Винник передал все голоса, которые зрители отдали их паре в 6 выпуске.

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Но на этом испытания для участников шоу не завершились. Кроме Олега Винника и Елены Шоптенко, проект в 6 выпуске покинула еще одна пара.

В зоне риска оказались две актерские пары-Тарас Цимбалюк и Яна заяц, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко. По результатам голосования зрителей и судей, наименьшее количество баллов получили Тарас Цимбалюк и Яна Заец, которые и покинули проект. Пара имела конфликт незадолго до выхода из шоу, поскольку актер не находил свободного времени для репетиций. Но уже в следующих эфирах все изменилось, а Тарас Цимбалюк и Яна заяц показали слаженность на паркете.

6 эфиров – это и так для меня большой шаг, – отметил Тарас Цымбалюк.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заец