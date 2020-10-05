Всі учасники "Танців з зірками 2020" прагнуть завоювати головний кубок шоу, а тому щотижня виходять на паркет з новими ефектними постановками. Та, за умовами проєкту, одна пара все ж повинна попрощатись з шоу. Хто з учасників покинув проєкт у 6 випуску – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Згідно з новими правилами "Танців з зірками 2020", пару можуть дискваліфікувати, якщо вона не з'явиться на паркеті упродовж 2 ефірів. 27 вересня Олег Винник та Олена Шоптенко відмовились від виходу на паркет через інфікування коронавірусом. Тому ще в анонсі організатори шоу наголосили, що саме ці учасники опинились під загрозою виходу з проєкту.

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Вже у 6 прямому ефірі Олег Винник і Олена Шоптенко зізнались, що в них виявили складну форму коронавірусу, а тому виконати нову постановку під пісню "Другої Ріки" пара не змогла. Олег Винник додав, що тепер почувається значно легше, але, за порадою лікарів, ходити на репетиції він все ж не зміг.

І хоч всі глядачі на знімальному майданчику "Танців з зірками 2020" підтримали пару, організатори дотримались правил і дискваліфікували Олега Винника і Олену Шоптенко.

"Я абсолютно погоджуюся з вердиктом, тому що закон є законом і так має бути. Не хотілося б, щоб таким чином, але так воно є. Хочу сказати, що цей проєкт дуже крутий. Для мене це був величезний іспит і навчання. Хочу подякувати усім, хто працює над цим шоу, Оленочко, тобі. Ти багато чого мені дала на паркеті. Я зрозумів, що таке танці і це круто, дуже круто. Судді, дякую за ваші коментарі і критику. Дуже вам вдячний за цю науку. Дякую всім, хто за мене голосував, а я знаю, що за мене голосувало дуже багато людей", – зазначив Олег Винник.

Окрім цього, у прямому ефірі артист вирішив підтримати Ольгу Фреймут і Позитива. Учасникам Олег Винник передав всі голоси, які глядачі віддали їхній парі у 6 випуску.

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Та на цьому випробування для учасників шоу не завершились. Окрім Олега Винника та Олени Шоптенко, проєкт у 6 випуску покинула ще одна пара.

У зоні ризику опинились дві акторські пари – Тарас Цимбалюк і Яна Заєць, Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко. За результатами голосування глядачів і суддів, найменшу кількість балів отримали Тарас Цимбалюк і Яна Заєць, які й покинули проєкт. Пара мала конфлікт незадовго до виходу з шоу, оскільки актор не знаходив вільного часу для репетицій. Та вже в наступних ефірах все змінилось, а Тарас Цимбалюк і Яна Заєць показали злагодженість на паркеті.

6 ефірів – це і так для мене великий крок,

– зазначив Тарас Цимбалюк.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць