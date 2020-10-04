6 випуск "Танців з зірками 2020" зумів вразити глядачів яскравими постановками, адже організатори запропонували учасникам вечір легенд. Хто з учасників був фаворитом ефіру та чи повернуться Олег Винник і Олена Шоптенко на паркет – дізнавайтесь у матеріалі.

У 6 випуску "Танців з зірками 2020" на глядачів чекало чимало сюрпризів від організаторів проєкту. Зокрема, кожен виступ учасників пройшов під спів знаменитих українських артистів. Тіна Кароль, Дзідзьо, Мішель Андраде, TAYANNA, Гайтана та інші селебрітіз завітали на шоу.

Важливо "Танці з зірками 2020" 6 випуск: хто покинув проєкт

Та головним питанням залишалось, чи повернуться Олег Винник та Олена Шоптенко на паркет. Про це дізнавайтесь у матеріалі.

Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко

Після критики суддів Дар'я Петрожицька ще завзятіше взялась тренуватись, а також шукати своє кохання. Саме актрисі довірили відкриття 6 прямого ефіру. І для цього виступу їй підібрали особливий номер у стилі карнавалу.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко показали запальну сальсу під пісню Мішель Андраде. Учасники шоу зірвали овації у залі, однак викликали і нещадну критику від Влада Ями та Катерини Кухар.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка

Знайомтесь Танці з зірками 2020: список учасників танцювального шоу

Юлія Саніна та Дмитро Жук

А от Юлія Саніна ствердно заявила: вона не готова здаватись на пів шляху та складе всім конкуренцію у шляху до фіналу "Танців з зірками 2020". На проєкті артистка вже показала свою сексуальність та жіночність, однак ще мріє втілити багато постановок.

У 6 прямому випуску Юлію Саніну та Дмитра Жука підтримала Тіна Кароль. Під зворушливу пісню "Вільна" учасники станцювали ліричний контемпорарі, чим підкорили суддів. Водночас Григорій Чапкіс заявив, що Юлія та Дмитро – його фаворити проєкту.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць

Поборотись за головний кубок хоче і актор Тарас Цимбалюк. Після конфлікту з Яною Заєць та невдалих виступів відомий українець посилено готувався до 6 випуску. І для вечора легенд парі підготували непросте випробування – пристрасний пасодобль.

Учасники шоу показали протистояння українського парубка та мавок. Постановку Тарас Цимбалюк та Яна Заєць виконали під сучасне виконання пісні "Несе Галя воду". Пару підтримав учасник "Голосу країни" Сергій Роман.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Тараса Цимбалюка та Яни Заєць

Сергій Танчинець та Яна Цибульська

Сергія Танчинця підтримали військові, які неодноразово зустрічали артиста на фронті. Сам співак зізнався, що не афішує свої поїздки на Донбас, адже переконаний: всі "притомні співаки" роблять те саме. Щодо участі в "Танцях з зірками 2020", Сергій Танчинець хоче скласти гідну конкуренцію іншим парам та вже демонструє найкращий розвиток на проєкті.

З Яною Цибульською він станцював символічну румбу. Танець присвятили Кузьмі Скрябіну, під чий запис учасники виконали постановку. Наприкінці номера Сергій Танчинець по-особливому подякував колезі за його легендарну творчість, що розчулило Яну Цибульську.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Танчинця та Яни Цибульської

Санта Дімопулос та Максим Леонов

Одна з фавориток "Танців з зірками 2020" Санта Дімопулос зізналась, що Надія Мейхер не є її головною конкуренткою. Насамперед вона прагне показати себе такою, якою є, та побороти якісь свої страхи. Однак дівчина розуміє, чому колишніх учасниць "ВІА Гри" на шоу стикають у двобій. І щоб показати свої справжні стосунки, Санта запросила Надію Мейхер вдвох станцювати пасодобль у 7 випуску.

А от на вечорі легенд Дімопулос та Леонов показала гаряче ча-ча-ча. Постановка була бездоганною, на чому наголосили судді. Підтрмала пару Гайтана, яка виконала у прямому ефірі пісню "Самотня".

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Санти Дімопулос та Максима Леонова

​Дивіться також "Танці з зірками 2020" 5 випуск: хвороба Винника і стриптиз Петрожицької

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Співачка Надія Мейхер вперше вирішила розповісти про складний період у своєму житті. Після народження сина артистка страждала від затяжної депресії, яка могла й закінчитись трагічно, якби не допомога психологів. Тому у 6 випуску "Танців" Надія Мейхер та Кирило Васюк захотіли показати боротьбу за життя.

На паркет вийшла і TAYANNA, під чий спів пара виконала чуттєвий і емоційний фокстрот. Надія Мейхер та Кирило Васюк зробили не ритмічну постановку, що вкрай складно для всіх танцівників. Окрім цього, пара додала ефектні трюки з підвісними канатами.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Надії Мейхер та Кирила Васюка

Олег Винник і Олена Шоптенко

Чимало глядачів очікували, коли Олег Винник та Олена Шоптенко станцюють дистанційно на "Танцях з зірками 2020". Однак у пари діагностували складнішу форму коронавірусу, аніж в Ольги Фреймут і Дар'ї Петрожицької.

Представники українського шоу-бізнесу записали ролик, в якому побажали Олегу Виннику та Олени Шоптенко швидкого одужання.

Я почуваюсь значно гірше, аніж хотілось… Поки лікарі говорять, що не можна тренуватись і танцювати. Такого зі мною ще не було, – розповіла Олена Шоптенко.

Через можливу дискваліфікацію пари весь зал почав скандувати ім'я Олега Винника. Таким чином глядачі, які перебували на знімальному майданчику "Танців з зірками 2020", показали незгоду з новими правилами проєкту. Водночас Юрій Горбунов заявив, що рішення щодо того, хто покине шоу, традиційно озвучать наприкінці випуску.

Варто знати "Танці з зірками 2020" 5 випуск: яка пара покинула проєкт

Позитив і Юлія Сахневич

Олег Винник підтримав свого колегу Позитива, зазначивши, що цей артист працює дуже наполегливо, щоб показати результат у шоу. Такої ж думки і сам співак, який не розуміє, чому судді його критикують. Позитив заявив, що готовий продовжувати боротьбу задля своєї партнерки Юлії Сахневич. Окрім цього, співак заінтригував: у фіналі "Танців" зробить особливе зізнання.

У 6 випуску Позитив і Юлія Сахневич станцювали романтичну румбу, яка викликала як схвальні коментарі, так і критику. Так, Катерина Кухар та Влад Яма заявили, що у цієї пари не бачать жодного прогресу. А от Григорію Чаркісу і Юоію Ткачу виступ сподобався.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Позитива і Юлії Сахневич

Сергій Мельник і Аделіна Делі

Після шаленого успіху в 5 ефірі Сергій Мельник хоче втримати свою позицію в рейтингу "Танців з зірками 2020". А тому завидний "холостяк" проєкту вирішив ще наполегливіше боротись за головний кубок.

На паркеті Сергій Мельник і Аделіна Делі продемонстрували спекотний пасодобль. Ще одним сюрпризом для глядачів стала поява на паркеті Юлії Саніної. Артистка виконала свій новий хіт "Кобра", під який Мельник та Делі запалили гарячий танець.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Мельника та Аделіни Делі

Відео буде згодом

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Закривати прямий ефір взялась Ольга Фреймут. За тиждень телеведуча підготувала для глядачів кілька сюрпризів. Зокрема, пара запросила на шоу переможця "Голосу країни-7" отця Олександра, який чуттєво виконав пісню.

Та головною несподіванкою стала поява у прямому ефірі мами і доньки Ольги Фреймут. Родички телеведучої взяли участь у постановці, а сама телезірка разом з Іллею Падзиною станцювала чуттєвий ф'южн, який викликав овації в залі.

"Танці з зірками 2020" 6 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Фреймут та Іллі Падзини

Відео буде згодом