Упродовж тижня учасники розважального шоу "Танці з зірками 2020" готували для глядачів нові постановки та перевтілення. Темою 5 випуску проєкту стало світове кіно. Чим запам'ятається прямий ефір 27 вересня – дивіться на LifeStyle 24

Щотижня на учасників "Танців з зірками 2020" чекають все нові випробування. Цього разу глядачі побачили знаменитостей в образах улюблених мультфільмів чи стрічок, а на паркеті була і пристрасть, і романтика, і, звісно ж, запекла боротьба, адже всі пари не хочуть прощатись із шоу.

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Спеціальною гостею прямого ефіру стала співачка Lida Lee, яка розпочала свою кар'єру після феєричних виступів на "Голосі країни-10". А от ведучим балкону був учасник "Танців", який вже покинув проєкт, – Дмитро Танкович. Водночас суддівське крісло зайняв Монатік. Як це було – дивіться у матеріалі.

Зазначимо, що прямий ефір розпочали хвилиною мовчання, висловивши співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі поблизу Чугуєва.

Арам Арзуманян і Тоня Руденко

А розпочати виступи взялась одна з найхаризматичніших пар сезону – Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Після ліричного танцю в 4 випуску він показав, що готовий боротись за перемогу в шоу. Чоловік позбувся образу гумористичного актора та довів: будь-яке перевтілення йому до снаги.

Та вже 27 вересня Арам Арзуманян і Тоня Руденко повернулись до звичного іміджу. Пара продемонструвала гумористичну постановку під ритми джайву. Учасники перевтілились в улюблених для дітей кіногероїв – Міккі і Мінні Маус. Постановка отримала як схвальні відгуки суддів, так і критику.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Тоні Руденко

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Тарас Цимбалюк і Яна Заєць

А у цієї пари замість ідилії – справжній буревій емоцій. Тарас Цимбалюк і Яна Заєць розсварились через зйомки актора та брак часу для репетицій. Однак вже за тиждень учасникам вдалось залагодити конфлікт.

Актор обрав особливий фільм для вечора кіно. У 5 випуску "Танців з зірками 2020" Тарас Цимбалюк перевтілився в Джека із фільму "Титанік". Чоловік зізнався, що це улюблена стрічка його мами, тому він зробить все, щоб чуттєво передати сюжет.

І парі це вдалось: завдяки видовищним підтримкам, зворушливому саундтреку та костюмам Тарас Цимбалюк і Яна Заєць викликали овації у глядачів. Однак лірична румба не вразила зіркових суддів, які розкритикували виступ.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Санта Дімопулос та Максим Леонов обрали улюблений мультфільм "Аладдін". Співачка розповіла, що головним конкурентом на шоу для неї є вона сама, а не Надія Мейхер. Тому кожного разу артистка хоче показувати все кращий результат.

Водночас вибір теми виступу Санта Дімопулос пояснила залюбки: змалку всі порівнювали її з принцесою Жасмін. Та і після виходу фільму "Аладдін" учасницю шоу "Танці з зірками" порівнювали з головною героїнею. Санта і Максим станцювали ф'южн, а красуня навіть виконала танець живота. Запальні ритми, на жаль, не підкорили строгих суддів, хоч Монатік і назвав пару головними претендентами на перемогу.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Максима Леонова

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Сергій Мельник і Аделіна Делі

Головний холостяк проєкту Сергій Мельник розповів, що програв парі Аделіні Делі. Тому у 5 випуску "Танців з зірками" він перевтілився у жінку. Чоловік став героїнею "У джазі тільки дівчата" і станцював фокстрот з "Мерилін Монро".

Пара приголомшила всіх своїм незвичним перевтіленням. Судді були в захваті від танцювальних па Сергія Мельника і Аделіни Делі та назвали виступ учасників найкращим за 5 ефірів.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

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Юлія Саніна і Дмитро Жук

Співачка Юлія Саніна зазначила, що вже почала змінюватись та ставати ще жіночнішою. Водночас у "Танцях з зірками 2020" не готова здаватись. Вже у 5 випуску Юлія Саніна і Дмитро Жук обрали неймовірну постановку – віденський вальс у стилі "Аватар".

Артистка розповіла, що саме герої цього фільму надихали її на перевтілення у творчій кар'єрі. Тому і в прямому ефірі Юлія Саніна зуміла здивувати глядачів та суддів. Виступ набрав найбільші оцінки від експертів.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко

З не меншим запалом до виходу на паркет готувалась Дар'я Петрожицька. Актриса заявила, що захотіла показати свою жіночність, а "такого сексу від неї ще не бачили" глядачі. Тому знаменита красуня перевтілилась у героїню "9 з половиною тижнів" та розпочала постановку стриптизом.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко запалили із пристрасною румбою. Сексуальні па та костюми викликали захват у глядачів та Григорія Чапкіса, а от Влад Яма і Катерина Кухар розкритикували виступ.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка

Надія Мейхер та Кирило Васюк

Співачка і дизайнерка Надія Мейхер стала фавориткою 4 випуску, отримавши найбільші оцінки від суддів. Та на досягнутому вона не має наміру зупинятись і готова впевнено йти до фіналу. Окрім цього, в образі сексуальної красуні Надія Мейхер не затрималась: у новому випуску "Танців з зірками 2020" вона перевтілилась у героїню "Пригоди Буратіно".

Артистка з партнером Кирилом Васюком стали Лисицею Алісою і Котом Базиліо. Пара станцювала ритмічний і гумористичний лінді-хоп, який підкорив всіх глядачів та суддів.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Рокер Сергій Танчинець не припиняє дивувати глядачів. І вражати йому вдається не тільки своїх дітей, задля яких він прийшов на "Танці з зірками 2020", але й глядачів.

У 5 випуску Сергій Танчинець і Яна Цибульська перевтілились у героїв "Чіп і Дейл". Запальний джайв дався для артиста не легко, адже, окрім ритмічних па, співаку потрібно було вчитись танцювати із накладним животом. Номер допоміг суддям пригадати дитячі роки, але учасники все ж не уникнули критики.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Яни Цибульської

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Позитив і Юлія Сахневич

Позитив і Юлія Сахневич зуміли привернути увагу всіх учасників шоу. Ольга Фреймут заявила, що не здивується, якщо пара після проєкту оголосить про стосунки. Такої ж думки й інші учасники "Танців з зірками 2020". А от Позитив і Юлія Саніна відмовляються коментувати всі чутки, підігріваючи розмови ліричними постановками.

У 5 випуску пара перевтілилась у героїв фільму "Едвард Руки-ножиці". Ніжний слоуфокс Позитива і Юлії Сахневич зворушив глядачів. І хоч Монатік і Катерина Кухар похвалили постановку, Григорій Чапкіс розкритикував виступ, наголосивши, що танцівниця знов була головною.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Позитива і Юлії Сахневич

Ольга Фреймут та Ілля Падзина

Після конфлікту у прямому ефірі Ользі Фреймут було нелегко готуватись до нового виходу на паркет. Однак телеведуча зізналась, що буде продовжувати боротьбу та готова розказати свою історію.

Як і героїня її нової постановки, Ольга Фреймут знає, як це бути успішною та почуватись самотньою. Тому віденський вальс у стилі "Щоденника Бріджит Джонс" був для неї особливим. Ольга Фреймут і Ілля Падзина почали виступ із самоіронії, а після виступу подарували суддям подарунки: книгу з етикету для Ями, ножиці для Кухар і любовного листа для Чапкіса.

"Танці з зірками 2020" 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Іллі Падзини

Олег Винник і Олена Шоптенко

Через інфікування коронавірусом Олег Винник і Олена Шоптенко не вийшли на паркет. В артиста діагностували двосторонню пневмонію, а через біль в суглобах він ледь може стояти на ногах. Стан здоров'я танцівниці гірший, аніж в її партнера по "Танцях з зірками": Олена Шоптенко має високу температуру та кашель.