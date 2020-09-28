Боротьба учасників "Танців з зірками 2020" стає все напруженішою, адже всі прагнуть отримати кубок шоу. Однак у 5 ефірі одна пара все ж не змогла підкорити глядачів і суддів, а тому покинула проєкт.

Темою 5 випуску "Танців з зірками 2020" стало світове кіно. Відтак всі учасники шоу вразили яскравими перевтіленнями і постановками. Та ні зворушливі історії з минулого, ні видовищні па на паркеті не врятували одну з пар. Окрім цього, всі учасники переживали через прокляття 5 ефіру: вже кілька сезонів поспіль саме в цей тиждень проєкт покидала одна з найсильніших пар.

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За результатами голосування суддів і глядачів, у зоні ризику опинились Позитив і Юлія Сахневич, Арама Арзуманян і Тоня Руденко. Дві пари і справді є дуже сильними, тому своєрідне прокляття таки справдилось, на чому наголосив Юрій Горбунов.

У 5 ефірі "Танців з зірками 2020" шоу покинули Арам Арзуманян і Тоня Руденко. Після оголошення результатів голосування весь зал замовк і тільки після кількох секунд паузи глядачі підтримали учасників оплесками.

"Я буду сумувати за Арамом, бо він – людина честі", – наголосила Тіна Кароль.

Водночас сам актор у своїй промові подякував всім прихильникам, колегам та організаторам шоу "Танці з зірками 2020".

Це шоу насправді чудове. Я старався, танцював і це було для мене щось нове… Я намагався йти до ідеалу, бо біля мене – найкращі танцівники країни, – зазначив Арам Арзуманян.

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