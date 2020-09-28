Борьба участников "Танцев со звездами 2020" становится все напряженнее, ведь все стремятся получить кубок шоу. Однако в 5 эфире одна пара все же не смогла покорить зрителей и судей, а потому покинула проект.

Темой 5 выпуска "Танцев со звездами 2020" стало мировое кино. Поэтому все участники шоу поразили яркими перевоплощениями и постановками. И ни трогательные истории из прошлого, ни зрелищные па на паркете не спасли одну из пар. Кроме этого, все участники переживали из-за проклятия 5 эфира: уже несколько сезонов подряд именно в эту неделю проект покидала одна из сильнейших пар.

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По результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Арама Арзуманян и Тоня Руденко. Две пары действительно являются очень сильными, поэтому своеобразное проклятие таки сбылось, о чем сказал Юрий Горбунов.

В 5 эфире "Танцев со звездами 2020" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. После оглашения результатов голосования весь зал замолчал и только после нескольких секунд паузы зрители поддержали участников аплодисментами.

"Я буду скучать по Араму, потому что он – человек чести", – подчеркнула Тина Кароль.

Сам актер в своей речи поблагодарил всех поклонников, коллег и организаторов шоу "Танцы со звездами 2020".

Это шоу действительно прекрасное. Я старался, танцевал и это было для меня что-то новое... я старался идти к идеалу, потому что возле меня – лучшие танцовщики страны, – отметил Арам Арзуманян.

Смотрите выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко: видео

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