"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: какая пара покинула проект
Борьба участников "Танцев со звездами 2020" становится все напряженнее, ведь все стремятся получить кубок шоу. Однако в 5 эфире одна пара все же не смогла покорить зрителей и судей, а потому покинула проект.
Темой 5 выпуска "Танцев со звездами 2020" стало мировое кино. Поэтому все участники шоу поразили яркими перевоплощениями и постановками. И ни трогательные истории из прошлого, ни зрелищные па на паркете не спасли одну из пар. Кроме этого, все участники переживали из-за проклятия 5 эфира: уже несколько сезонов подряд именно в эту неделю проект покидала одна из сильнейших пар.
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По результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Арама Арзуманян и Тоня Руденко. Две пары действительно являются очень сильными, поэтому своеобразное проклятие таки сбылось, о чем сказал Юрий Горбунов.
В 5 эфире "Танцев со звездами 2020" шоу покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. После оглашения результатов голосования весь зал замолчал и только после нескольких секунд паузы зрители поддержали участников аплодисментами.
"Я буду скучать по Араму, потому что он – человек чести", – подчеркнула Тина Кароль.
Сам актер в своей речи поблагодарил всех поклонников, коллег и организаторов шоу "Танцы со звездами 2020".
Это шоу действительно прекрасное. Я старался, танцевал и это было для меня что-то новое... я старался идти к идеалу, потому что возле меня – лучшие танцовщики страны, – отметил Арам Арзуманян.
Смотрите выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко: видео
Интересно Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.