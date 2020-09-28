В течение недели участники развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" готовили для зрителей новые постановки и перевоплощения. Темой 5 выпуска проекта стало мировое кино. Чем запомнится прямой эфир 27 сентября – смотрите на LifeStyle 24

Еженедельно участников "Танцев со звездами 2020" ждут все новые испытания. На этот раз зрители увидели знаменитостей в образах любимых мультфильмов или фильмов, а на паркете была и страсть, и романтика, и, конечно же, ожесточенная борьба, ведь все пары не хотят прощаться с шоу.

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Специальной гостьей прямого эфира стала певица Lida Lee, которая начала свою карьеру после феерических выступлений на "Голосе страны-10". А вот ведущим балкона был участник "Танцев", который уже покинул проект, – Дмитрий Танкович. В то же время судейское кресло занял Монатик. Как это было – смотрите в материале.

Отметим, что прямой эфир начали минутой молчания, выразив соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе близ Чугуева.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко

А начать выступления взялась одна из самых харизматичных пар сезона – Арам Арзуманян и Тоня Руденко. После лирического танца в 4 выпуске он показал, что готов бороться за победу в шоу. Мужчина избавился от образа юмористического актера и доказал: любое перевоплощение ему по силам.

Но уже 27 сентября Арам Арзуманян и Тоня Руденко вернулись к привычному имиджу. Пара продемонстрировала юмористическую постановку под ритмы джайва. Участники перевоплотились в любимых для детей киногероев – Микки и Минни Маус. Постановка получила как положительные отзывы судей, так и критику.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко

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Тарас Цимбалюк и Яна Заец

А у этой пары вместо идиллии – настоящий ураган эмоций. Тарас Цимбалюк и Яна Заяц рассорились из-за съемок актера и нехватки времени для репетиций. Однако уже через неделю участникам удалось уладить конфликт.

Актер выбрал особый фильм для вечера кино. В 5 выпуске "Танцев со звездами 2020" Тарас Цимбалюк перевоплотился в Джека из фильма "Титаник". Мужчина признался, что это любимая лента его мамы, поэтому он сделает все, чтобы чувственно передать сюжет.

И паре это удалось: благодаря зрелищным поддержкам, трогательному саундтреку и костюмам Тарас Цимбалюк и Яна Заяц вызвали овации у зрителей. Однако лирическая румба не впечатлила звездных судей, раскритиковавших выступление.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заец

Санта Димопулос и Максим Леонов

Санта Димопулос и Максим Леонов выбрали любимый мультфильм "Аладдин". Певица рассказала, что главным конкурентом на шоу для нее является она сама, а не Надежда Мейхер. Поэтому каждый раз артистка хочет показывать все более лучший результат.

В то же время выбор темы выступления Санта Димопулос объяснила охотно: с детства все сравнивали ее с принцессой Жасмин. Да и после выхода фильма "Аладдин" участницу шоу "Танцы со звездами" сравнивали с главной героиней. Санта и Максим станцевали фьюжн, а красавица даже исполнила танец живота. Зажигательные ритмы, к сожалению, не покорили строгих судей, хоть Монатик и назвал пару главными претендентами на победу.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

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Сергей Мельник и Аделина Дели

Главный холостяк проекта Сергей Мельник рассказал, что проиграл пари Аделине Дели. Поэтому в 5 выпуске "Танцев со звездами" он перевоплотился в женщину. Мужчина стал героиней "В джазе только девушки" и станцевал фокстрот с "Мэрилин Монро".

Пара ошеломила всех своим непривычным перевоплощением. Судьи были в восторге от танцевальных па Сергея Мельника и Аделины Дели и назвали выступление участников лучшим за 5 эфиров.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

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Юлия Санина и Дмитрий Жук

Певица Юлия Санина отметила, что уже начала меняться и становиться еще более женственной. В то же время в "Танцах со звездами 2020" не готова сдаваться. Уже в 5 выпуске Юлия Санина и Дмитрий Жук выбрали невероятную постановку – венский вальс в стиле "Аватар".

Артистка рассказала, что именно герои этого фильма вдохновляли ее на перевоплощение в творческой карьере. Поэтому и в прямом эфире Юлия Санина сумела удивить зрителей и судей. Выступление набрало наибольшие оценки от экспертов.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

С не меньшим пылом к выходу на паркет готовилась Дарья Петрожицкая. Актриса заявила, что захотела показать свою женственность, а "такого секса от нее еще не видели зрители. Поэтому знаменитая красавица перевоплотилась в героиню "9 с половиной недель" и начала постановку стриптизом.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко зажгли со страстной румбой. Сексуальные па и костюмы вызвали восторг у зрителей и Григория Чапкиса, а вот Влад Яма и Екатерина Кухар раскритиковали выступление.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Певица и дизайнер Надежда Мейхер стала фавориткой 4 выпуска, получив наибольшие оценки от судей. Но на достигнутом она не хочет останавливаться и готова уверенно идти в финал. И в образе сексуальной красотки Надежда Мейхер не задержалась: в новом выпуске "Танцев со звездами 2020" она перевоплотилась в героиню "Приключения Буратино".

Артистка с партнером Кириллом Васюком стали Лисой Алисой и Котом Базилио. Пара станцевала ритмичный и юмористический фокстрот, покоривший всех зрителей и судей.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Рокер Сергей Танчинец не прекращает удивлять зрителей. И поражать ему удается не только своих детей, ради которых он пришел на "Танцы со звездами 2020", но и зрителей.

В 5 выпуске Сергей Танчинец и Яна Цибульская перевоплотились в героев "Чип и Дейл". Зажигательный джайв дался для артиста не легко, ведь, кроме ритмичных па, певцу нужно было учиться танцевать с накладным животом. Номер помог судьям вспомнить детские годы, но участники все же не избежали критики.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

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Позитив и Юлия Сахневич

Позитив и Юлия Сахневич сумели привлечь внимание всех участников шоу. Ольга Фреймут заявила, что не удивится, если пара после проекта объявит об отношениях. Такого же мнения и другие участники "Танцев со звездами 2020". А вот Позитив и Юлия Санина отказываются комментировать все слухи, подогревая разговоры лирическими постановками.

В 5 выпуске пара перевоплотилась в героев фильма "Эдвард Руки-ножницы". Нежный слоуфокс Позитива и Юлии Сахневич растрогал зрителей. И хотя Монатик и Екатерина Кухар похвалили постановку, Григорий Чапкис раскритиковал выступление, подчеркнув, что танцовщица вновь была главной.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Позитива и Юлии Сахневич

Ольга Фреймут и Илья Падзина

После конфликта в прямом эфире Ольге Фреймут было нелегко готовиться к новому выходу на паркет. Однако телеведущая призналась, что будет продолжать борьбу и готова рассказать свою историю.

Как и героиня ее новой постановки, Ольга Фреймут знает, как это быть успешной и чувствовать себя одинокой. Поэтому венский вальс в стиле "Дневника Бриджит Джонс" был для нее особенным. Ольга Фреймут и Илья Падзина начали выступление с самоиронии, а после выступления подарили судьям подарки: книгу по этикету для Ямы, ножницы для Кухар и любовное письмо для Чапкиса.

"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзины

Олег Винник и Елена Шоптенко

Из-за инфицирования коронавирусом Олег Винник и Елена Шоптенко не вышли на паркет. У артиста диагностировали двустороннюю пневмонию, а из-за боли в суставах он едва может стоять на ногах. Состояние здоровья танцовщицы хуже, чем у ее партнера по "Танцам со звездами": Елена Шоптенко имеет высокую температуру и кашель.