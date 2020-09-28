"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: болезнь Винника и стриптиз Петрожицкой
В течение недели участники развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020" готовили для зрителей новые постановки и перевоплощения. Темой 5 выпуска проекта стало мировое кино. Чем запомнится прямой эфир 27 сентября – смотрите на LifeStyle 24
Еженедельно участников "Танцев со звездами 2020" ждут все новые испытания. На этот раз зрители увидели знаменитостей в образах любимых мультфильмов или фильмов, а на паркете была и страсть, и романтика, и, конечно же, ожесточенная борьба, ведь все пары не хотят прощаться с шоу.
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Специальной гостьей прямого эфира стала певица Lida Lee, которая начала свою карьеру после феерических выступлений на "Голосе страны-10". А вот ведущим балкона был участник "Танцев", который уже покинул проект, – Дмитрий Танкович. В то же время судейское кресло занял Монатик. Как это было – смотрите в материале.
Отметим, что прямой эфир начали минутой молчания, выразив соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе близ Чугуева.
Арам Арзуманян и Тоня Руденко
А начать выступления взялась одна из самых харизматичных пар сезона – Арам Арзуманян и Тоня Руденко. После лирического танца в 4 выпуске он показал, что готов бороться за победу в шоу. Мужчина избавился от образа юмористического актера и доказал: любое перевоплощение ему по силам.
Но уже 27 сентября Арам Арзуманян и Тоня Руденко вернулись к привычному имиджу. Пара продемонстрировала юмористическую постановку под ритмы джайва. Участники перевоплотились в любимых для детей киногероев – Микки и Минни Маус. Постановка получила как положительные отзывы судей, так и критику.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Арама Арзуманяна и Тони Руденко
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Тарас Цимбалюк и Яна Заец
А у этой пары вместо идиллии – настоящий ураган эмоций. Тарас Цимбалюк и Яна Заяц рассорились из-за съемок актера и нехватки времени для репетиций. Однако уже через неделю участникам удалось уладить конфликт.
Актер выбрал особый фильм для вечера кино. В 5 выпуске "Танцев со звездами 2020" Тарас Цимбалюк перевоплотился в Джека из фильма "Титаник". Мужчина признался, что это любимая лента его мамы, поэтому он сделает все, чтобы чувственно передать сюжет.
И паре это удалось: благодаря зрелищным поддержкам, трогательному саундтреку и костюмам Тарас Цимбалюк и Яна Заяц вызвали овации у зрителей. Однако лирическая румба не впечатлила звездных судей, раскритиковавших выступление.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Тараса Цимбалюка и Яны Заец
Санта Димопулос и Максим Леонов
Санта Димопулос и Максим Леонов выбрали любимый мультфильм "Аладдин". Певица рассказала, что главным конкурентом на шоу для нее является она сама, а не Надежда Мейхер. Поэтому каждый раз артистка хочет показывать все более лучший результат.
В то же время выбор темы выступления Санта Димопулос объяснила охотно: с детства все сравнивали ее с принцессой Жасмин. Да и после выхода фильма "Аладдин" участницу шоу "Танцы со звездами" сравнивали с главной героиней. Санта и Максим станцевали фьюжн, а красавица даже исполнила танец живота. Зажигательные ритмы, к сожалению, не покорили строгих судей, хоть Монатик и назвал пару главными претендентами на победу.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова
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Сергей Мельник и Аделина Дели
Главный холостяк проекта Сергей Мельник рассказал, что проиграл пари Аделине Дели. Поэтому в 5 выпуске "Танцев со звездами" он перевоплотился в женщину. Мужчина стал героиней "В джазе только девушки" и станцевал фокстрот с "Мэрилин Монро".
Пара ошеломила всех своим непривычным перевоплощением. Судьи были в восторге от танцевальных па Сергея Мельника и Аделины Дели и назвали выступление участников лучшим за 5 эфиров.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели
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Юлия Санина и Дмитрий Жук
Певица Юлия Санина отметила, что уже начала меняться и становиться еще более женственной. В то же время в "Танцах со звездами 2020" не готова сдаваться. Уже в 5 выпуске Юлия Санина и Дмитрий Жук выбрали невероятную постановку – венский вальс в стиле "Аватар".
Артистка рассказала, что именно герои этого фильма вдохновляли ее на перевоплощение в творческой карьере. Поэтому и в прямом эфире Юлия Санина сумела удивить зрителей и судей. Выступление набрало наибольшие оценки от экспертов.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
С не меньшим пылом к выходу на паркет готовилась Дарья Петрожицкая. Актриса заявила, что захотела показать свою женственность, а "такого секса от нее еще не видели зрители. Поэтому знаменитая красавица перевоплотилась в героиню "9 с половиной недель" и начала постановку стриптизом.
Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко зажгли со страстной румбой. Сексуальные па и костюмы вызвали восторг у зрителей и Григория Чапкиса, а вот Влад Яма и Екатерина Кухар раскритиковали выступление.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко
Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
Певица и дизайнер Надежда Мейхер стала фавориткой 4 выпуска, получив наибольшие оценки от судей. Но на достигнутом она не хочет останавливаться и готова уверенно идти в финал. И в образе сексуальной красотки Надежда Мейхер не задержалась: в новом выпуске "Танцев со звездами 2020" она перевоплотилась в героиню "Приключения Буратино".
Артистка с партнером Кириллом Васюком стали Лисой Алисой и Котом Базилио. Пара станцевала ритмичный и юмористический фокстрот, покоривший всех зрителей и судей.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка
Сергей Танчинец и Яна Цибульская
Рокер Сергей Танчинец не прекращает удивлять зрителей. И поражать ему удается не только своих детей, ради которых он пришел на "Танцы со звездами 2020", но и зрителей.
В 5 выпуске Сергей Танчинец и Яна Цибульская перевоплотились в героев "Чип и Дейл". Зажигательный джайв дался для артиста не легко, ведь, кроме ритмичных па, певцу нужно было учиться танцевать с накладным животом. Номер помог судьям вспомнить детские годы, но участники все же не избежали критики.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской
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Позитив и Юлия Сахневич
Позитив и Юлия Сахневич сумели привлечь внимание всех участников шоу. Ольга Фреймут заявила, что не удивится, если пара после проекта объявит об отношениях. Такого же мнения и другие участники "Танцев со звездами 2020". А вот Позитив и Юлия Санина отказываются комментировать все слухи, подогревая разговоры лирическими постановками.
В 5 выпуске пара перевоплотилась в героев фильма "Эдвард Руки-ножницы". Нежный слоуфокс Позитива и Юлии Сахневич растрогал зрителей. И хотя Монатик и Екатерина Кухар похвалили постановку, Григорий Чапкис раскритиковал выступление, подчеркнув, что танцовщица вновь была главной.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн-выступление Позитива и Юлии Сахневич
Ольга Фреймут и Илья Падзина
После конфликта в прямом эфире Ольге Фреймут было нелегко готовиться к новому выходу на паркет. Однако телеведущая призналась, что будет продолжать борьбу и готова рассказать свою историю.
Как и героиня ее новой постановки, Ольга Фреймут знает, как это быть успешной и чувствовать себя одинокой. Поэтому венский вальс в стиле "Дневника Бриджит Джонс" был для нее особенным. Ольга Фреймут и Илья Падзина начали выступление с самоиронии, а после выступления подарили судьям подарки: книгу по этикету для Ямы, ножницы для Кухар и любовное письмо для Чапкиса.
"Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзины
Олег Винник и Елена Шоптенко
Из-за инфицирования коронавирусом Олег Винник и Елена Шоптенко не вышли на паркет. У артиста диагностировали двустороннюю пневмонию, а из-за боли в суставах он едва может стоять на ногах. Состояние здоровья танцовщицы хуже, чем у ее партнера по "Танцам со звездами": Елена Шоптенко имеет высокую температуру и кашель.
"Танцы со звездами"– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от выхода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых имел большой успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.