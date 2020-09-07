Впечатляющий 2 выпуск проекта "Танцы со звездами" никого не оставил равнодушным! На невероятном шоу, которое состоялось 6 августа, пары выложились на полную, но одной из них пришлось навсегда попрощаться с паркетом. Для нового сезона вылет Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой стал первым.

Во 2 выпуске "Танцев со звездами" организаторы решили устроить на паркете настоящий бал. Все 14 участников продемонстрировали чувственные и одновременно страстные постановки, удивив судей.

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По традиции, первыми оценивали выступления конкурсантов эксперты. Во 2 выпуске гостевым судьей стал Игорь Ласточкин, который не жалел высоких баллов парам, ведь помнит и свои волнения перед выходом на паркет. По результатам голосования экспертов, самой слабой парой оказались Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.

Но, как и в предыдущем сезоне "Танцев со звездами", решающими были голоса зрителей, отдавших свою поддержку фаворитам. Поэтому в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.

Первыми "Танцы со звездами 2020" покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Пара с первого выпуска страдала от нападений хейтеров, которые обвиняли танцовщицу в том, что она безответственно относится к своей беременности: на последних месяцах она согласилась выйти на паркет. Критиковали и неумелые танцевальные па Дмитрия Танковича.

Спасибо. Это чуточку быстрее, чем я планировал. Но иногда важнее яркий всплеск, – отметил Дмитрий Танкович.

Телеведущий добавил, что Илона Гвоздева сделала невозможное: она научила его танцевать.

"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление

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