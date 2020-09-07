"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: какая первая пара выбыла из проекта
Впечатляющий 2 выпуск проекта "Танцы со звездами" никого не оставил равнодушным! На невероятном шоу, которое состоялось 6 августа, пары выложились на полную, но одной из них пришлось навсегда попрощаться с паркетом. Для нового сезона вылет Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой стал первым.
Во 2 выпуске "Танцев со звездами" организаторы решили устроить на паркете настоящий бал. Все 14 участников продемонстрировали чувственные и одновременно страстные постановки, удивив судей.
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По традиции, первыми оценивали выступления конкурсантов эксперты. Во 2 выпуске гостевым судьей стал Игорь Ласточкин, который не жалел высоких баллов парам, ведь помнит и свои волнения перед выходом на паркет. По результатам голосования экспертов, самой слабой парой оказались Слава Каминская и Дмитрий Дикусар.
Но, как и в предыдущем сезоне "Танцев со звездами", решающими были голоса зрителей, отдавших свою поддержку фаворитам. Поэтому в зоне риска оказались Позитив и Юлия Сахневич, Сергей Мельник и Аделина Дели, Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева.
Первыми "Танцы со звездами 2020" покинули Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Пара с первого выпуска страдала от нападений хейтеров, которые обвиняли танцовщицу в том, что она безответственно относится к своей беременности: на последних месяцах она согласилась выйти на паркет. Критиковали и неумелые танцевальные па Дмитрия Танковича.
Спасибо. Это чуточку быстрее, чем я планировал. Но иногда важнее яркий всплеск, – отметил Дмитрий Танкович.
Телеведущий добавил, что Илона Гвоздева сделала невозможное: она научила его танцевать.
"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление
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"Танцы со звездами"
– это популярное развлекательное шоу, по условиям которого звезды в прямом эфире показывают танцевальные постановки вместе со своими профессиональными партнерами. Оценивают выступления пар жюри, в которое в 2020 году вошли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые украинские хореографы Влад Яма и Григорий Чапкис. Кроме этого, выбирать победителей шоу будут зрители, которые еженедельно будут спасать своих фаворитов от ухода из проекта.
Впервые "Танцы со звездами" появились на отечественном телевидении в сентябре 2006 года. С тех пор вышло 4 сезона, каждый из которых завоевал немалый успех. После 6 лет перерыва легендарное шоу вернулось на экраны. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, а в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот.