Вражаючий 2 випуск проєкту "Танці з зірками" нікого не залишив байдужим! На неймовірному шоу, яке відбулось 6 серпня, пари виклались на повну, але одній з них довелось назавжди попрощитись з паркетом. Для нового сезону виліт Дмитра Танковича і Ілони Гвоздьової став першим.

У 2 випуску "Танців з зірками" організатори вирішили влаштувати на паркеті справжній бал. Усі 14 учасників продемонстрували чуттєві та водночас пристрасні постановки, здивувавши суддів.

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За традицією, першими оцінювали виступи конкурсантів експерти. У 2 випуску гостьовим суддею став Ігор Ласточкин, який не шкодував високих балів парам, адже пам'ятає і свої хвилювання перед виходом на паркет. За результатами голосування експертів, найслабшою парою виявились Слава Камінська і Дмитро Дікусар.

Та, як і в попередньому сезоні "Танців з зірками", вирішальними були голоси глядачів, які віддали свою підтримку фаворитам. Відтак у зоні ризику опинились Позитив і Юлія Сахневич, Сергій Мельник і Аделіна Делі, Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова.

Першими "Танці з зірками 2020" покинули Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова. Пара з першого випуску потерпала від нападів хейтерів, які звинувачували танцівницю у тому, що вона безвідповідально ставиться до своєї вагітності: на останніх місяцях вона погодилась вийти на паркет. Критикували й невправні танцювальні па Дмитра Танковича.

Дякую. Це трішки швидше, аніж я планував. Але інколи важливіший яскравий сплеск, – зазначив Дмитро Танкович.

Телеведучий додав, що Ілона Гвоздьова зробила неможливе: вона навчила його танцювати.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ

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