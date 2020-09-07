Вже цієї неділі, 6 вересня, на телеканалі "1+1" прогримів 2 випуск проєкту "Танці з зірками 2020". На паркет вийшли найвідоміші українські зірки, проте для когось участь у шоу, на жаль, швидко завершилась. Що було цікавого у новому випуску – читайте на LifeStyle 24.

До другого ефіру "Танців з зірками" дійшли 14 зіркових учасників з їхніми партнерами. Ефектні номери пар оцінювали незмінні експерти та журі – Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс. Окрім цього, організатори вирішили змінити правила та запросити гостьового ведучого. Цього тижня ним став колишній переможець шоу Ігор Ласточкін, який постав у прямому ефірі в образі Джокера.

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Які ж постановки викликали овації та чи повернулись на проєкт Дар'я Петрожицька і Ольга Фреймут, які захворіли на коронавірус, – дізнавайтесь у матеріалі.

Тарас Цимбалюк і Яна Заєць

Після спільного виступу відкривати прямий ефір взявся Тарас Цимбалюк. Актор зізнався, що до своєї слави він пройшов нелегке випробування і зупинятись на досягнутому не має наміру. Відтак у шоу "Танці з зірками 2020" Тарас Цимбалюк побореться за головний кубок.

Для 2 випуску актор зі своєю партнеркою Яною Заєць підготували пристрасне танго. Пара показала складні підтримки, під час однієї з яких танцівниця ледь не впала.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць

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Юлія Саніна і Дмитро Жук

Співачка Юлія Саніна, на думку суддів, не зуміла показати пристрасть у 1 випуску шоу. Перед виходом на паркет вона зізналась, що ще зі шкільних років боролась із сором'язливістю та невпевненістю. Щоб побороти комплекси Юлії Саніній доручили станцювати пристрасну і водночас ніжну румбу, з якою вона з Дмитром Жуком впоралась на відмінно.

Влад Яма прокоментував, що артистці варто розслабитись та звільнити почуття. Тільки вкінці судді побачили вогонь в очах Юлії Саніної.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Саніної та Дмитра Жука

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Надія Мейхер та Кирило Васюк

Перед виступом Надія Мейхер зізналась, що раніше не була готова до перемоги на "Танцях з зірками". 14 років тому вона не хотіла конкурувати з фаворитами проєкту Наталією Могилевською та Володимиром Зеленським, відтак вирішила відмовитись від участі у шоу. Тепер же Надія Мейхер готова боротись за головний кубок.

На паркеті учасниця запалила пристрасну самбу з Кирилом Васюком. "Вперше під пісню Шакіри хтось станцював сексуальніше за саму Шакіру", – зазначили судді проєкту.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Надії Мейхер і Кирила Васюка

Санта Дімопулос та Максим Леонов

Колишня вокалістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос розповіла, що до початку проєкту вона давно не ставала у пару з танцівником. Тому її навчання у бальній школі не є приводом для хвилювання конкурентам на "Танцях з зірками 2020". Водночас Санта Дімопулос полюбляє досягати нові вершини, і тепер округлий кубок – одна з цілей знаменитості.

На паркеті учасниця з Максимом Леоновим продемонструвала бездоганний вальс. Санта Дімопулос зуміла навіть перетанцювати свого професійного партнера, викликавши захват у суддів.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос і Максима Леонова

Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко

Після інфікування коронавірусом Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко проводять самоізоляцію вдома. Однак приклад Ольги Фреймут та Іллі Падзини надихнули пару і вони записали свій номер дистанційно. Для номера учасники обрали майданчик для паркування, де провели репетиції і виступ.

Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко продемонстрували ритмічний джайв. Учасники дещо не встигали за музикою, однак все ж викликали захват і невелику критику від суддів. 14-денна самоізоляція завершується, відтак, ймовірно, Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко вже у наступному ефірі вийдуть на паркет.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка

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Сергій Танчинець і Яна Цибульська

Співак Сергій Танчинець вже довів, що рокери теж вміють танцювати, і таки здивував своїх діток. Після першого випуску артист отримав задоволення від виступу та тепер із захватом виходить на паркет.

У 2 випуску Сергій Танчинець і Яна Цибульська перевтілились у хіпі. Пара станцювала танго під пісню "Гуцулка Ксеня". А от судді відзначили помилки учасників шоу та поставили одні з найнижчих оцінок.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Танчинця і Яни Цибульської

Alyona Alyona і Юрій Гурич

Минулого ефіру Катерина Кухар викликала Alyona Alyona на батл: прима-балерина пообіцяла зачитати реп, якщо артистка бездоганно станцює вальс. Здаватись співачка не має наміру, бо танці – це, в першу чергу, про емоції.

Alyona Alyona та Юрій Гурич станцювали віденський вальс. Тренування були не легкими, про що танцівниця зізналась у відеощоденнику. Та її вальс таки змусив Катерину Кухар та інших суддів зачитати реп.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Alyona Alyona та Юрія Гурича

Арам Азуманян та Антоніна Руденко

А от один з секс-символів проєкту Арам Арзуманян отримав змогу вдруге показати свій темперамент. Актор з Антоніною Руденко станцювали пасодобль, з яким пара запалила на паркеті.

Арам Арзуманян з партнеркою підкорили всіх суддів, а актора назвали справжнім джокером, який здатний дивувати бездоганними па.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Арама Арзуманяна і Антоніни Руденко

Позитив і Юлія Сахневич

Не менше дивує суддів успіх Позитива. У першому випуску артист дебютував на паркеті з ліричною постановкою, яка була зовсім нетиповою для образу репера. Та вже у 2 прямому ефірі Позитив і Юлія Сахневич вийшли на паркет з фрістайлом. Синхронні па та підтримки зуміли викликати компліменти у зіркових суддів.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Позитива і Юлії Сахневич

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Сергій Мельник і Аделіна Делі

Головний холостяк "Танців з зірками 2020" Сергій Мельник готовий підкорити приму-балерину Катерину Кухар. У попередньому шоу він отримав від судді курча, тому хоче зробити все для того, щоб танцями розтопити серце прискіпливої красуні.

У 2 випуску Сергій Мельник і Аделіна Делі вийшли на паркет із запальним квікстепом. Пара перевтілилась у Джеймса Бонда і його дівчину, зачарувавши всіх глядачів. А цього разу учасник отримав у подарунок іграшку Кена.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Мельника і Аделіни Делі

Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова

Саме ця пара, мабуть, стала найбільш обговорюваною у мережі. Чимало людей розкритикували Ілону Гвоздьову за участь у шоу на останніх місяцях вагітності, а Дмитра Танковича – за скуті па. Однак всупереч оцінкам хейтерів пара вийшла на паркет із новим стилем танцю.

Дмитро Танкович і Ілона Гвоздьова показали романтичний квікстеп. Учасники отримали не високі оцінки.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Танковича і Ілони Гвоздьової

Ольга Фреймут і Ілля Падзина

Телеведуча Ольга Фреймут і Ілля Падзина захворіли на COVID-19. Після діагнозу пара оселилась в маєтку, звідки виконала перший танець. Сама ж телеведуча зізналась, що проєкт дає змогу їй показати, якою вразливою вона є у буденному житті. Наразі ж учасники здали тест на коронавірус та очікує, коли повернуться на паркет.

У 2 випуску Ольга Фреймут та Ілля Падзина станцювали джайв. Зірка перевтілилась у ревізора, одягнувши мінісукню. А от постановка не вразила суддів.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Фреймут і Іллі Падзини

Слава Камінська і Дмитро Дікусар

А от для Слави Камінської вихід на паркет був сповнений хвилювання. А все тому, що на паркеті артистка має показати танець, який спричинив її травму у 2017 році та вихід з проєкту. У 2 випуску пара виконала ритмічне ча-ча-ча, чим викликала овації у залі.

Водночас судді не були зачаровані постановкою. Експерти заявили, що Слава Камінська майже не танцювала, а Дмитро Дікусар був головною зіркою номеру.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Слави Камінської та Дмитра Дікусара

Олег Винник і Олена Шоптенко

Закривати 2 прямий ефір взялися Олег Винник і Олена Шоптенко. Пара є одним з фаворитів, а підтримки "молодих вовчиць" їм точно не бракуватиме.

Катерина Кухар запропонувала учасникам виконати пристрасне ча-ча-ча. Челендж Олег Винник і Олена Шоптенко прийняли, а тому на паркеті показали гарячу постановку.

"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Олега Винника та Олени Шоптенко