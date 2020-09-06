Співачка Тіна Кароль втретє стала ведучою розважального шоу "Танці з зірками 2020". І кожен випуск стає для знаменитої модниці можливістю продемонструвати нове розкішне вбрання.

6 вересня відбувся 2 випуск "Танців з зірками 2020". Відкривав прямий ефір виступ Тіни Кароль і Юрія Горбунова. Ведуча заспівала саундтрек до фільму "Великий Гетсбі", а її колега підтанцював під запальні ритми. До Тіни Кароль і Юрія Горбунова приєднались всі учасники проєкту, які показали бездоганні па.

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"Танці з зірками 2020" 2 випуск: дивіться онлайн – виступ відкриття шоу

У вечір балу Тіна Кароль вирішила привернути увагу глядачів розкішною та досить пікантною сукнею з акцентом на декольте. Чорне вбрання прикрашали блискучі вставки з бісером.

Яким було вбрання ТІни Кароль у попередньому випуску

Та і на прем'єрі шоу "Танці з зірками 2020" увага глядачів була прикута до розкішної Тіни Кароль. Ведуча одягнула дизайнерську сукню від David Koma. Білосніжне вбрання мало оголені вставки на талії, що тільки підкреслило сексуальність артистки та її струнку фігуру.