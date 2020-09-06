Певица Тина Кароль в третий раз стала ведущей развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". И каждый выпуск становится для знаменитой модницы возможностью продемонстрировать новый роскошный наряд.

6 сентября состоялся 2 выпуск "Танцев со звездами 2020". Открывали прямой эфир Тина Кароль и Юрий Горбунов, своим выступлением. Ведущая спела саундтрек к фильму "Великий Гэтсби", а ее коллега подтанцевал под зажигательные ритмы. К Тине Кароль и Юрию Горбунову присоединились все участники проекта, которые показали безупречные па.

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"Танцы со звездами 2020" 2 выпуск: смотрите онлайн-выступление открытия шоу

На вечернем балу Тина Кароль решила привлечь внимание зрителей роскошным и довольно пикантным платьем с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки с бисером.

Каким был наряд Тины Кароль в предыдущем выпуске

Да и на премьере шоу "Танцы со звездами 2020" внимание зрителей было приковано к роскошной Тине Кароль. Ведущая надела дизайнерское платье от David Koma. Белоснежное одеяние имело обнаженные вставки на талии, что только подчеркнуло сексуальность артистки и ее стройную фигуру.