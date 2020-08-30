30 августа в Украине состоялась премьера развлекательного шоу "Танцы со звездами 2020". Ведущими проекта уже второй год подряд стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Артистка из первого выпуска взялась поражать зрителей эффектными образами.

Тина Кароль на "Танцах со звездами 2020"

На премьеру "Танцев со звездами 2020" Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma, поклонниками которого являются топовые мировые модницы. Акцент она сделала на пышном декольте и дополнила образ расплетенными волнистыми волосами.

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Сейчас в сети появились первые фото и видео с дебютного выпуска "Танцев со звездами 2020".

Интересно, что подобное платье Тина Кароль уже имеет в своем гардеробе. Еще на финальном выпуске шоу "Голос країни 10" она засветила соблазнительное декольте в подобном наряде черного цвета.

Кто стал ведущей балкона

Организаторы шоу решили не отказываться от традиций и еженедельно приглашать отечественных селебритиз быть ведущими балкона. В 1 прямом эфире звездные пары после выступления встречала Наталья Могилевская. Певица и победительница "Танцев со звездами" для дебютного выпуска выбрала пикантное платье с анималистичным принтом.