30 серпня в Україні відбулась прем'єра розважального шоу "Танці з зірками 2020". Ведучими проєкту вже другий рік поспіль стали Юрій Горбунов і Тіна Кароль. Артистка з першого випуску взялась вражати глядачів ефектними образами.

Тіна Кароль на "Танцях з зірками 2020"

На прем'єру "Танців з зірками 2020" Тіна Кароль обрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma, прихильниками якого є топові світові модниці. Акцент вона зробила на пишному декольте та доповнила образ розплетеним хвилястим волоссям.

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Наразі у мережі з'явились перші фото та відео з дебютного випуску "Танців з зірками 2020".

Цікаво, що подібну сукню Тіна Кароль вже має у своєму гардеробі. Ще на фінальному випуску шоу "Голос країни 10" вона засвітила спокусливе декольте у подібному вбранні чорного кольору.

Хто став ведучою балкону

Організатори шоу вирішили не відмовлятись від традицій та щотижня запрошуватимуть вітчизняних селебрітіз бути ведучими балкону. У 1 прямому ефірі зіркові пари після виступу зустрічала Наталія Могилевська. Співачка та переможниця "Танців з зірками" обрала для дебютного випуску у пікантній сукні з анімалістичним принтом.