Популярний український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився враженнями від першого прямого ефіру нового сезону проєкту. Танцівник зазначив, що його вразив вчинок Ілони Гвоздьової, яка наважилася вийти на паркет на останніх місяцях вагітності. Також він зізнався, що був приголомшений виступом Санти Дімопулос.

30 серпня на телеканалі "1+1" відбулася гучна прем'єра довгоочікуваного сезону. Улюблені зірки вийшли на головний паркет країни та вже встигли продемонструвати свої танцювальні здібності. У парі з телеведучим Дмитром Танковичем глядачі побачили Ілону Гвоздьову, яка ризикнула станцювати запальне ча-ча-ча на восьмому місяці вагітності. Технічне виконання танцю Сантою Дімопулос також неабияк вразило суддю. Про це Влад Яма розповів в інтерв'ю виданню "Факти".

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Дмитро Танкович та Ілона Гвоздьова

Влад Яма зауважив, що Ілона виявилася надзвичайно сміливою. Проте її вчинок він вважає божевільним. Хореограф зізнався, що дуже добре пам'ятає, як його дружина почувалася на восьмому місяці вагітності і йому здається, що навіть не зміг би вийти і станцювати.

"Те, що робить Ілона, – неймовірно", – наголосив Яма.

Він також додав, що його вразив і партнер Гвоздьової – Дмитро Танкович. Влад співпрацював із ним на телепроєктах "Танцюють всі", "Україна має талант" і ведучий завжди казав, що він і танці – це непоєднувані поняття. Але все-таки наважився вийти на паркет. Влад додав, що вважає пару Ілони та Дмитра трішки слабшою, ніж інші. Також, на думку Ями, поки що не виходить робити все філігранно у Alyona Alyona та Сергія Танчинця.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Танковича і Ілони Гвоздьової

Санта Дімопулос і Максим Леонов

Під час першого епізоду "Танців з зірками" Санта і Максим станцювали пристрасну самбу. Дімопулос постала перед камерою у досить провокативному образі монахині, а Леонов був спокусником.

Влад зазначив, що танець Санти технічно був майже бездоганно виконаний. Як для першого прямого ефіру – це дуже хороший результат. Хореограф зізнався, що відніс пару Дімопулос та Леонова до головних претендентів на перемогу. Також Влада вразили постановки Надії Мейхер і Тараса Цимбалюка. Проте це лише перший прямий ефір і все ще може змінитися.

"Танці з зірками 2020" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Санти Дімопулос та Максима Леонова

Зазначимо, за правилами проєкту під час першого прямого ефіру не відбувається голосування, тому шоу не покинула жодна з пар. Вже цієї неділі зірки вкотре вийдуть на паркет, подарують глядачам неймовірні емоції та здивують вражаючими постановками.