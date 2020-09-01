Українська співачка Санта Дімопулос бере участь в четвертому сезоні шоу "Танці з зірками". Вона вирішила поділитися, як пройшов перший ефір і показати закулісся проєкту.

На першому прямому ефірі екссолістка гурту "ВІА гра" танцювала з партнером Максом Леоновим самбу. Там вона постали в образі монахині та спокусника. На своїй інстаграм-сторінці Санта опублікувала відео, де показала залаштунки шоу.

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На ролику співачка саме готується до виходу на паркет: їй розчісують волосся та завершують макіяж і образ загалом. Також зірка показала кадри з спільного виступу всіх пар і власне Санти й Макса.

Хочу залишити ці миті в своїй пам'яті назавжди. Backstage найкрасивішого шоу,

– підписала відео співачка.

"А чоловік вас раптом не ревнує? Танцювали дуже пристрасно", "На тебе можна дивитися вічно. Не втомлюсь повторювати, що таких красунь з дивовижною душею, ніжним і чутливим серцем для мене точно немає!", "Ви однозначно прикраса цього шоу", "Санта, ви вчора танцювали дуже красиво. Важко було відірвати погляд", – висловились щодо танцю шанувальники.

До слова, Санту назвали найгарячішою учасницею шоу "Танців з зірками".