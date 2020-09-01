Украинская певица Санта Димопулос принимает участие в четвертом сезоне шоу "Танцы со звездами". Она решила поделиться, как прошел первый эфир и показать закулисье проекта.

На первом прямом эфире бывшая солистка группы "ВИА гра" танцевала с партнером Максом Леоновым самбу. Там она предстала в образе монахини и искусителя. На своей инстаграм-странице Санта опубликовала видео, где показала закулисье шоу.

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На ролике певица как раз готовится к выходу на паркет: ей расчесывают волосы и завершают макияж и образ в целом. Также звезда показала кадры совместного выступления всех пар и собственно Санты и Макса.

Хочу оставить эти мгновения в своей памяти навсегда. Backstage самого красивого шоу,

- подписала видео певица.

"А муж вас вдруг не ревнует? Танцевали очень страстно", "На тебя можно смотреть вечно. Не устану повторять, что таких красавиц с удивительной душой, нежным и чувствительным сердцем для меня точно нет!", "Вы однозначно украшение этого шоу", "Санта, вы вчера танцевали очень красиво. Трудно было оторвать взгляд", - высказались насчет танца поклонники.

К слову, Санту назвали самой горячей участницей шоу "Танцев со звездами".