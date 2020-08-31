30 августа состоялся первый прямой эфир шоу "Танцы со звездами", который закрыла пара Олег Винник и Елена Шоптенко. После страстного танго танцовщица призналась, что на паркете рядом с любимцем миллионов чувствовала себя вполне счастливой.

В воскресенье 30 августа в прямом эфире появилась долгожданная премьера нового сезона проекта "Танцы со звездами". Среди безупречных пар, вышедших на паркет, – фаворит женской аудитории певец Олег Винник и известная хореограф Елена Шоптенко. Эмоциями от первого танца с секс-символом украинского шоу-биза она поделилась в инстаграме.

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После жаркого танго Елена Шоптенко опубликовала видео из-за кулис шоу, в котором показала репетиции в роскошных костюмах перед выходом на паркет и нежные объятия под прицелами камер.

В подписи к видео танцовщица сделала откровенное признание, которым намекнула, что популярный Олег Винник обошел всех предыдущих партнеров на шоу "Танцы со звездами". Напомним, что ранее на паркет Елена Шоптенко выходила с белорусским актером Алексеем Яровенко и актером и режиссером Ахтемом Сеитаблаевым.

"Бывало, я выходила на этот паркет на надрыве, выходила с чувством страха, выходила с чувством абсолютной усталости, с надеждой и без малейших надежд, трудилась на нем и, кажется, даже готова была умереть", – говорится в сообщении хореографа.

Впервые сегодня я выходила с чувством счастья. Спасибо тебе, Олег Винник, за это! Не знаю, как у тебя это получается, но рядом с тобой очень спокойно и хочется просто кайфовать,

- призналась Елена Шоптенко.

"Без тебя ничего бы не было", – чувственно ответил партнерше Олег Винник на личной странице в инстаграме.

Стоит отметить, что народный любимец сравнил выход на паркет шоу "Танцы со звездами" с эмоциональным сотрясением мозга и назвал свое танго с Аленой Шоптенко положительным стрессом. Признание Олег Винник дополнил эффектными фото.