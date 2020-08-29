Уже завтра, 30 августа, на паркет нового сезона шоу "Танцы со звездами" выйдут 14 пар. Народный любимец Олег Винник среди них и в первом эфире покажет страстный танец с Еленой Шоптенко. Партнерша певца уже успела рассказать о его шансах на победу в проекте.

Олег Винник стал первым участником шоу "Танцы со звездами", а его предстоящее появление на паркете уже наделало шума в сети. Множество поклонников называют кумира абсолютным фаворитом зрителей и прогнозируют, что певец дойдет до финала проекта даже без особых танцевальных умений. Однако его партнерша Елена Шоптенко в инстаграме опровергла эти суждения.

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Олег Винник неоднократно публиковал фото из танцевального зала, показывал многочисленные репетиции и подготовку к прямым эфирам. Успешная хореограф и танцовщица Елена Шоптенко уже успела оценить его способности. Она намекнула, что у артиста большие шансы на победу не из-за неистовой поддержки женской аудитории, а по причине стараний и умения.

Ох, как меня злит фраза: "Ему достаточно стоять на паркете, и за него будут голосовать". Друзья, я вам могу с уверенностью сказать: бояться Олега Винника стоит не из-за того, что ему достаточно стоять на паркете. А именно из-за того, как он будет танцевать на нем,

- эмоционально высказалась партнерша.

Накануне сам Олег Винник отмечал, что на паркете отдается на полную – душой и телом, а во время танца чувствует себя максимально открыто. В первом эфире "Танцев со звездами" пара исполнит красивый и страстный номер.

В комментариях поклонники не скупились на комплименты и до старта шоу "Танцы со звездами" пообещали, что будут поддерживать пару. Они убеждены, что Олег Винник и Елена Шоптенко не только дойдут до финала проекта, но и заберут кубок победителей.

"Ну если честно, это правда. Он стоит – народ голосует. Он танцует – вы в топе к победе. Мне кажется, мы знаем, кто победит. Сворачиваем соревнования", "Не сомневаюсь, что Олег Винник хорошо танцует! Уверена, ваша пара будет в тройке лидеров", "Мы уверены, что Олег будет прекрасно танцевать", "Лена, вы не обращайте внимание на слова недоброжелателей! Вы с Олегом лучшая танцевальная пара проекта, два лидера! Желаю успеха и удачи", – говорится в комментариях.

Добавим, что первый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа в 21 час. За победу на проекте будут соревноваться Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.