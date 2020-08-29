Вже завтра, 30 серпня, на паркет нового сезону шоу "Танці з зірками" вийдуть 14 пар. Народний улюбленець Олег Винник серед них і в першому ефірі покаже пристрасний танець з Оленою Шоптенко. Партнерка співака вже встигла розповісти про його шанси на перемогу в проєкті.

Олег Винник став першим учасником шоу "Танці з зірками", а його майбутня поява на паркеті вже наробила шуму в мережі. Безліч шанувальників називають кумира абсолютним фаворитом глядачів і прогнозують, що співак дійде до фіналу проєкту навіть без особливих танцювальних вмінь. Однак його партнерка Олена Шоптенко в інстаграмі спростувала ці судження.

До теми Олег Винник показав пристрасну репетицію з Оленою Шоптенко – фото

Олег Винник неодноразово публікував фото з танцювального залу, показував численні репетиції та підготовку до прямих ефірів. Успішна хореографиня та танцівниця Олена Шоптенко вже встигла оцінити його здібності. Вона натякнула, що в артиста великі шанси на перемогу не через шалену підтримку жіночої аудиторії, а через старання й вміння.

Ох, як мене злить фраза: "Йому достатньо стояти на паркеті, і за нього будуть голосувати". Друзі, я вам можу з упевненістю сказати: боятися Олега Винника варто не через те, що йому достатньо стояти на паркеті. А саме через те, як він буде танцювати на ньому,

– емоційно висловилась партнерка.

Напередодні сам Олег Винник зазначав, що на паркеті віддається на повну – душею і тілом, а під час танцю почувається максимально відкрито. У першому ефірі "Танців з зірками" пара виконає красивий і пристрасний номер.

У коментарях шанувальники не скупилися на компліменти й до старту шоу "Танці з зірками" пообіцяли, що будуть підтримувати пару. Вони переконані, що Олег Винник і Олена Шоптенко не лише дійдуть до фіналу проєкту, а й заберуть кубок переможців.

"Ну якщо чесно, це правда. Він стоїть – народ голосує. Він танцює – ви в топі до перемоги. Мені здається, ми знаємо, хто переможе. Звертаємо змагання", "Не сумніваюся, що Олег Винник добре танцює! Впевнена, ваша пара буде в трійці лідерів", "Ми впевнені, що Олег буде танцювати чудово", "Олено, ви не звертайте увагу на слова недоброзичливців! Ви з Олегом найкраща танцювальна пара проєкту, два лідери! Бажаю успіху і удачі", – йдеться у коментарях.

Додамо, що перший прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбудеться 30 серпня о 21 годині. За перемогу на проєкті змагатимуться Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар’я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян та Ольга Фреймут.