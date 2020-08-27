Популярний співак та учасник нового сезону шоу "Танці з зірками" Олег Винник активно готується підкорювати публіку на паркеті. Разом з Оленою Шоптенко він сумлінно репетирує напередодні прямих ефірів.

За роки музичної кар'єри Олег Винник встиг завоювати любов та прихильність багатотисячної жіночої аудиторії. Навіть до початку шоу "Танці з зірками" його вважають фаворитом, тому артисту важливо проявити себе гідно й на паркеті. В інстаграмі він показав чорно-білі фото з партнеркою Оленою Шоптенко в танцювальному залі.

До теми Танці з зірками: Олена Шоптенко та Олег Винник готують пристрасний танець

Для репетицій народний улюбленець Олег Винник обирав приталені штани, футболки й танцювальне взуття. Волосся співак збирав у хвіст ззаду. Натомість хореографиня Олена Шоптенко займалась то у штанах вільного крою зі спокусливими прозорими вставками і топі, то у лосинах, які підкреслювали принади її фігури.

З фото видно, що чуттєві рухи та складні підтримки даються парі досить легко, а від репетицій вони обоє отримують задоволення. Сам Олег Винник зізнався, що під час танцю почувається розкуто. Схоже, пристрастей на паркеті буде вдосталь.

Ну що ж, зворотного шляху немає. Перший крок на паркет вже зроблено. Місце, де потрібно віддаватися наповну – душею і тілом. Коли ти танцюєш, ти максимально відкритий,

– наголосив співак.

Олег Винник також наголосив, що Олена Шоптенко повірила у нього з першої зустрічі, а в коментарях переможниця шоу "Танці з зірками" Наталія Могилевська зізналась, що саме вона вмовила кумира мільйонів взяти участь у шоу. "Це прекрасно! Як я тебе вмовляла! Пам'ятаєш?" – написала співачка.

Нагадаємо, що перший прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбудеться вже 30 серпня о 21 годині. На паркет вийдуть 14 пар, які будуть змагатися за глядацькі голоси і перемогу.