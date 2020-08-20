Популярний український співак Олег Винник став першим учасником шоу "Танці з зірками". Відомо, що артист боротиметься за перемогу на паркеті разом із хореографинею Оленою Шоптенко.

Знаменитість опублікувала у своєму інстаграмі світлину з Олегом Винником та заінтригувала прихильників дописом про їхній танець.

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Ми з Олегом Винником, здається, зробили вже мільйон танцювальних кроків. А це ж тільки початок. І все це для того, щоб 30 серпня ви побачили наш красивий і пристрасний танець. І так, сподіваюся, щонеділі! З нетерпінням чекаємо зустріч,

– написала хореографиня.

Вочевидь, фотографія була зроблена під час тренування, адже помітно, що партнери перебувають в танцювальній студії та мають дещо втомлений вигляд.

Винник є одним із найзатребуваніших та найпопулярніших артистів у вітчизняному шоу-бізнесі. На своїх концертах він збирає тисячі прихильниць, тож фанати з нетерпінням чекають вихід свого улюбленця на танцювальному паркеті.

Глядачам телевізійного шоу "Танці з зірками" подобається пара Олега Винника та Олени Шоптенко, тож вони написали їм радісні слова підтримки.

"Ідеальна пара, дуже гармонійно виглядаєте на фото", "Ви з Олегом дуже схожі", "Бажаємо вам перемоги", "Всі вовчиці України тепер будуть біля моніторів телевізора", "Кайфую від вас, Перше місце ваше", – написали прихильники в коментарях.

Додамо, що перший прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбудеться 30 серпня о 21 годині. За перемогу на проєкті змагатимуться Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар’я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян та Ольга Фреймут.