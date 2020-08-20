Популярный украинский певец Олег Винник стал первым участником шоу "Танцы со звездами". Известно, что артист будет бороться за победу на паркете вместе с хореографом Еленой Шоптенко.

Знаменитость опубликовала в своем инстаграме фотографию с Олегом Винником и заинтриговала поклонников сообщением об их танце.

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Мы с Олегом Винником, кажется, сделали уже миллион танцевальных шагов. А это только начало. И все это для того, чтобы 30 августа вы увидели наш красивый и страстный танец. И так, надеюсь, еженедельно! С нетерпением ждем встреча,

– написала хореограф.

Очевидно, фотография была сделана во время тренировки, ведь заметно, что партнеры находятся в танцевальной студии и имеют несколько усталый вид.

Винник является одним из самых востребованных и популярных артистов в отечественном шоу-бизнесе. На своих концертах он собирает тысячи поклонниц, поэтому фанаты с нетерпением ждут выхода своего любимца на танцевальном паркете.

Зрителям телевизионного шоу "Танцы со звездами" нравится пара Олега Винника и Елена Шоптенко, поэтому они написали им радостные слова поддержки.

"Идеальная пара, очень гармонично смотритесь на фото", "Вы с Олегом очень похожи", "Желаем вам победы", "Все волчицы Украины теперь будут у мониторов телевизора", "Кайфую от вас, первое место ваше", – написали поклонники в комментариях.

Добавим, что первый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа в 21:00. За победу на проект будут соревноваться Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.