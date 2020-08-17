На телеканале 1+1 первый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа в 21 час. Развлекательный танцевальный проект в этом году будет очень интересным, ведь организаторы собрали на паркете самых известных украинских звезд.

Уже с 30 августа зрители каждое воскресенье смогут традиционно болеть за любимую пару и присылать смс-сообщения за своих фаворитов. Обновленный сезон программы, по словам организаторов, сможет удивить зрителей не только ярким составом участников, но и зрелищными постановками, пишет Униан.

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Прямые эфиры "Танцы со звездами" будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. Желающие попасть на прямые эфиры уже могут покупать билеты. Впрочем, в связи с пандемией коронавируса организаторы внесли изменения относительно пребывания зрителей на съемочной площадке.

Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга – за одним столом гости смогут разместиться по двое.



"Танцы со звездами" стартуют уже 30 августа / Пресс-служба 1+1"

В четвертом сезоне зрители увидят балерину Екатерину Кухар, хореографа Влада Яму и легенду танцевального паркета Григория Чапкиса. Именно они будут оценивать хореографические способности участников.

За победу на проекте будут соревноваться Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цимбалюк, Дарья Петрожицкая, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и Ольга Фреймут.

Анонс программы "Танцы со звездами": смотрите онлайн

Что известно о шоу "Танцы со звездами"

"Танцы со звездами" – это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1.

После 4-х сезонов шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.

В последнем третьем сезоне победу одержала украинская актриса Ксения Мишина и хореограф Евгений Кот.