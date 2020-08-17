На телеканалі 1+1 перший прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбудеться 30 серпня о 21 годині. Розважальний танцювальний проєкт цього року буде неабияк цікавим, адже організатори зібрали на паркеті найвідоміших українських зірок.

Вже від 30 серпня глядачі щонеділі зможуть традиційно вболівати за улюблену пару та надсилати смс-повідомлення за своїх фаворитів. Оновлений сезон програми, за словами організаторів, зможе здивувати глядачів не лише яскравим складом учасників, але й видовищними постановками, пише Уніан.

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Прямі ефіри "Танці з зірками" відбуватимуться у павільйоні на ВДНГ у Києві. Охочі потрапити на прямі ефіри вже можуть купувати квитки. Втім у зв’язку з пандемією коронавірусу, організатори внесли зміни щодо перебування глядачів на знімальному майданчику.

Столи, за якими сидітимуть глядачі, будуть розташовані на відстані 1,5 метрів один від одного – за одним столом гості зможуть розміститись по двоє.



"Танці з зірками" стартують вже 30 серпня / Прес-служба "1+1"

У четвертому сезоні глядачі побачать балерину Катерину Кухар, хореографа Влада Яму та легенду танцювального паркету Григорія Чапкіса. Саме вони оцінюватимуть хореографічні здібності учасників.

За перемогу на проєкті змагатимуться Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Дар’я Петрожицька, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян та Ольга Фреймут.

Анонс програми "Танці з зірками": дивіться онлайн

Що відомо про шоу "Танці з зірками"

"Танці з зірками" – це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.

Після 4-ох сезонів шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.

В останньому третьому сезоні перемогу здобула українська акторка Ксенія Мішина та хореограф Євгеній Кот.