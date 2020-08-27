Популярный певец и участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" Олег Винник активно готовится покорять публику на паркете. Вместе с Еленой Шоптенко он добросовестно репетирует накануне прямых эфиров.

За годы музыкальной карьеры Олег Винник успел завоевать любовь и расположение многотысячной женской аудитории. Даже до начала шоу "Танцы со звездами" его считают фаворитом, поэтому артисту важно проявить себя достойно и на паркете. В инстаграме он показал черно-белые фото с партнершей Еленой Шоптенко в танцевальном зале.

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Для репетиций народный любимец Олег Винник выбирал приталенные брюки, футболки и танцевальную обувь. Волосы певец собирал в хвост сзади. При этом хореограф Елена Шоптенко занималась то в штанах свободного кроя с соблазнительными прозрачными вставками и топе, то в лосинах, которые подчеркивали прелести ее фигуры.

Из фото видно, что чувственные движения и сложные поддержки даются паре достаточно легко, а от репетиций они оба получают удовольствие. Сам Олег Винник признался, что во время танца чувствует себя раскованно. Похоже, страстей на паркете будет вдоволь.

Ну что ж, обратного пути нет. Первый шаг на паркет уже сделан. Место, где нужно отдаваться по полной душой и телом. Когда ты танцуешь, ты максимально открыт,

- подчеркнул певец.

Олег Винник также отметил, что Елена Шоптенко поверила в него с первой встречи, а в комментариях победительница шоу "Танцы со звездами" Наталья Могилевская призналась, что именно она уговорила кумира миллионов принять участие в шоу. "Это прекрасно! Как я тебя уговаривала! Помнишь?"– написала певица.

Напомним, что первый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами" состоится уже 30 августа в 21 час. На паркет выйдут 14 пар, которые будут соревноваться за зрительские голоса и победу.