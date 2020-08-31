30 серпня відбувся перший прямий ефір шоу "Танці з зірками", який закрила пара Олег Винник та Олена Шоптенко. Після пристрасного танго танцівниця зізналась, що на паркеті поряд з улюбленцем мільйонів почувалась цілком щасливою.

У неділю 30 серпня у прямому ефірі з'явилась довгоочікувана прем'єра нового сезону проєкту "Танці з зірками". Серед бездоганних пар, які вийшли на паркет, – фаворит жіночої аудиторії співак Олег Винник та відома хореографиня Олена Шоптенко. Емоціями від першого танцю з секс-символом українського шоу-бізу вона поділилась в інстаграмі.

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Після спекотного танго Олена Шоптенко опублікувала відео з-за лаштунків шоу, в якому показала репетиції в розкішних костюмах перед виходом на паркет та ніжні обійми під прицілами камер.

У підписі до відео танцівниця зробила відверте зізнання, яким натякнула, що популярний Олег Винник обійшов усіх попередніх партнерів на шоу "Танці з зірками". Нагадаємо, що раніше на паркет Олена Шоптенко виходила з білоруським актором Олексієм Яровенком та актором і режисером Ахтемом Сеітаблаєвим.

"Бувало, я виходила на цей паркет на надриві, виходила з почуттям страху, виходила з почуттям абсолютної втоми, з надією і без найменших надій, трудилася на ньому і, здається, навіть готова була на ньому померти", – йдеться у дописі хореографині.

Вперше сьогодні я виходила з почуттям щастя. Спасибі тобі, Олегу Виннику, за це! Не знаю, як у тебе це виходить, але поруч з тобою дуже спокійно і хочеться просто кайфувати,

– зізналась Олена Шоптенко.

"Без тебе нічого б не було", – чуттєво відповів партнерці Олег Винник на особистій сторінці в інстаграмі.

Варто зазначити, що народний улюбленець порівняв вихід на паркет шоу "Танці з зірками" з емоційним струсом мозку та назвав своє танго з Оленою Шоптенко позитивним стресом. Зізнання Олег Винник доповнив ефектними фото.