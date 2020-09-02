Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поделился впечатлениями от первого прямого эфира нового сезона проекта. Танцовщик отметил, что его поразил поступок Илоны Гвоздевой, которая решилась выйти на паркет на последних месяцах беременности.

30 августа на телеканале "1+1" состоялась громкая премьера долгожданного сезона. Любимые звезды вышли на главный паркет страны и уже успели продемонстрировать свои танцевальные способности. В паре с телеведущим Дмитрием Танковичем зрители увидели Илону Гвоздеву, которая рискнула станцевать зажигательное ча-ча-ча на восьмом месяце беременности. Техническое исполнение танца Сантой Димопулос также сильно поразило судью. Об этом Влад Яма рассказал в интервью изданию "Факты".

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Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева

Влад Яма отметил, что Илона оказалась чрезвычайно смелой. Однако ее поступок он считает сумасшедшим. Хореограф признался, что очень хорошо помнит, как его жена чувствовала себя на восьмом месяце беременности и ему кажется, что даже не смог бы выйти и станцевать.

"То, что делает Илона, – невероятно", – подчеркнул Яма.

Он также добавил, что его поразил и партнер Гвоздевой – Дмитрий Танкович. Влад сотрудничал с ним на телепроекте "Танцуют все", "Украина имеет талант" и ведущий говорил, что он и танцы – это несовместимые понятия. Но все-таки решился выйти на паркет. Влад добавил, что считает пару Илоны и Дмитрия немного слабее, чем другие. Также, по мнению Ямы, пока не получается делать все филигранно в Alyona Alyona и Сергея Танчинца.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Дмитрия Танковича и Илоны Гвоздевой

Санта Димопулос и Максим Леонов

Во время первого эпизода "Танцев со звездами" Санта и Максим станцевали страстную самбу. Димопулос предстала перед камерой в достаточно провокационном образе монахини, а Леонов был соблазнителем.

Влад отметил, что танец Санты технически был почти безупречно выполнен. Как для первого прямого эфира – это очень хороший результат. Хореограф признался, что отнес пару Димопулос и Леонова к главным претендентам на победу. Также Влада поразили постановки Надежды Мейхер и Тараса Цимбалюка. Однако это лишь первый прямой эфир и все еще может измениться.

"Танцы со звездами 2020" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

Отметим, по правилам проекта во время первого прямого эфира не происходит голосования, поэтому шоу не покинула ни одна из пар. Уже в это воскресенье звезды в очередной раз выйдут на паркет, подарят зрителям невероятные эмоции и удивят впечатляющими постановками.