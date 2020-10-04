6 выпуск "Танцев со звездами 2020" сумел поразить зрителей яркими постановками, ведь организаторы предложили участникам вечер легенд. Кто из участников был фаворитом эфира и вернулись ли Олег Винник и Елена Шоптенко на паркет – узнавайте в материале.

В 6 выпуске "Танцев со звездами 2020" зрителей ждало немало сюрпризов от организаторов проекта. В частности, каждое выступление участников прошло под пение знаменитых украинских артистов. Тина Кароль, Дзидзьо, Мишель Андраде, TAYANNA, Гайтана и другие селебритиз посетили шоу.

Важно "Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: кто покинул проект

Но главным вопросом оставалось, вернутся ли Олег Винник и Елена Шоптенко на паркет. Об этом узнавайте в материале.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко

После критики судей Дарья Петрожицкая еще упорнее взялась тренироваться, а также искать свою любовь. Именно актрисе доверили открытие 6 прямого эфира. И для этого выступления ей подобрали особый номер в стиле карнавала.

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко показали зажигательную сальсу под песню Мишель Андраде. Участники шоу сорвали овации в зале, однако вызвали и беспощадную критику от Влада Ямы и Екатерины Кухар.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко

Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу

Юлия Санина и Дмитрий Жук

А вот Юлия Санина утвердительно заявила: она не готова сдаваться на полпути и составит всем конкуренцию в пути к финалу "Танцев со звездами 2020". На проекте артистка уже показала свою сексуальность и женственность, однако еще мечтает воплотить много постановок.

В 6 прямом выпуске Юлию Санину и Дмитрия Жука поддержала Тина Кароль. Под трогательную песню "Вільна" участники станцевали лирический контемпорари, чем покорили судей. В то же время Григорий Чапкис заявил, что Юлия и Дмитрий – его фавориты проекта.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Юлии Саниной и Дмитрия Жука

Тарас Цимбалюк и Яна Заец

Побороться за главный кубок хочет и актер Тарас Цимбалюк. После конфликта с Яной Заец и неудачных выступлений известный украинец усиленно готовился к 6 выпуску. И для вечера легенд паре подготовили непростое испытание – страстный пасодобль.

Участники шоу показали противостояние украинского парня и мавок. Постановку Тарас Цимбалюк и Яна Заец исполнили под современное исполнение песни "Несе Галя воду". Пару поддержал участник "Голоса страны" Сергей Роман.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тараса Цымбалюка и Яны Заец

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергея Танчинца поддержали военные, которые неоднократно встречали артиста на фронте. Сам певец признался, что не афиширует свои поездки на Донбасс, ведь убежден: все "вменяемые певцы" делают то же самое. Относительно участия в" Танцах со звездами 2020", Сергей Танчинец составит конкуренцию другим парам.

С Яной Цибульской он станцевал символическую румбу. Танец посвятили Кузьме Скрябину, под чью запись участники исполнили постановку. В конце номера Сергей Танчинець по-особенному поблагодарил коллегу за его легендарную творчество, что тронуло Яну Цибульскую.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Танчинца и Яны Цибульской

Санта Димопулос и Максим Леонов

Одна из фавориток "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос призналась, что Надежда Мейхер не является ее главной конкуренткой. Прежде всего она стремится показать себя такой, какая есть, и побороть какие-то свои страхи. Однако девушка понимает, почему бывших участниц "ВИА Гры" на шоу стыкуют в поединок. И чтобы показать свои настоящие отношения, Санта пригласила Надежду Мейхер вдвоем станцевать пасодобль в 7 выпуске.

А вот на вечере легенд Димопулос и Леонов показала горячее ча-ча-ча. Постановка была безупречной, на чем подчеркнули судьи. Підтрмала пару Гайтана, которая исполнила в прямом эфире песню "Одинокая".

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Санты Димопулос и Максима Леонова

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Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Певица Надежда Мейхер впервые решила рассказать о сложном периоде в своей жизни. После рождения сына артистка страдала от затяжной депрессии, которая могла и закончиться трагически, если бы не помощь психологов. Поэтому в 6 выпуске "Танцев" Надежда Мейхер и Кирилл Васюк захотели показать борьбу за жизнь.

На паркет вышла и TAYANNA, под чье пение пара исполнила чувственный и эмоциональный фокстрот. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк сделали не ритмичную постановку, что крайне сложно для всех танцоров. Кроме этого, пара добавила эффектные трюки с подвесными канатами.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Надежды Мейхер и Кирилла Васюка

Олег Винник и Елена Шоптенко

Немало зрителей ожидали, когда Олег Винник и Елена Шоптенко станцуют дистанционно на "Танцах со звездами 2020". Однако у пары диагностировали более сложную форму коронавируса, чем у Ольги Фреймут и Дарьи Петрожицкой.

Представители украинского шоу-бизнеса записали ролик, в котором пожелали Олегу Виннику и Елене Шоптенко скорейшего выздоровления.

Я чувствую себя значительно хуже, чем хотелось... Пока врачи говорят, что нельзя тренироваться и танцевать. Такого со мной еще не было, – рассказала Елена Шоптенко.

Из-за возможной дисквалификации пары весь зал начал скандировать имя Олега Винника. Таким образом зрители, находившиеся на съемочной площадке "Танцев со звездами 2020", показали несогласие с новыми правилами проекта. В то же время Юрий Горбунов заявил, что решение относительно того, кто покинет шоу, традиционно озвучат в конце выпуска.

Стоит знать "Танцы со звездами 2020" 5 выпуск: какая пара покинула проект

Позитив и Юлия Сахневич

Олег Винник поддержал своего коллегу Позитива, отметив, что этот артист работает очень упорно, чтобы показать результат в шоу. Такого же мнения и сам певец, который не понимает, почему судьи его критикуют. Позитив заявил, что готов продолжать борьбу ради своей партнерши Юлии Сахневич. Кроме этого, певец заинтриговал: в финале "Танцев" сделает особое признание.

В 6 выпуске Позитив и Юлия Сахневич станцевали романтическую румбу, которая вызвала как лестные комментарии, так и критику. Так, Екатерина Кухар и Влад Яма заявили, что у этой пары не видят никакого прогресса. А вот Григорию Чаркису и Юоию Ткачу выступление понравилось.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Позитива и Юлии Сахневич

Сергей Мельник и Аделина Дели

После безумного успеха в 5 эфире Сергей Мельник хочет удержать свою позицию в рейтинге "Танцев со звездами 2020". А потому завидный "холостяк" проекта решил еще настойчивее бороться за главный кубок.

На паркете Сергей Мельник и Аделина Дели продемонстрировали жаркий пасодобль. Еще одним сюрпризом для зрителей стало появление на паркете Юлии Саниной. Артистка исполнила свой новый хит "Кобра", под который Мельник и Дели зажгли горячий танец.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Мельника и Аделины Дели

Ольга Фреймут и Илья Падзина

Закрывать Прямой эфир взялась Ольга Фреймут. За неделю телеведущая подготовила для зрителей несколько сюрпризов. В частности, пара пригласила на шоу победителя "Голоса страны-7" отца Александра, который чувственно исполнил песню.

Но главной неожиданностью стало появление в прямом эфире мамы и дочери Ольги Фреймут. Родственницы телеведущей приняли участие в постановке, а сама телезвезда вместе с Ильей Падзиной станцевала чувственный фьюжн, который вызвал овации в зале.

"Танцы со звездами 2020" 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ольги Фреймут и Ильи Падзини