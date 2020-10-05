Учасники нового сезону "Танців з зірками" Олег Винник і Олена Шоптенко покинули проєкт через коронавірусну інфекцію. Пара пропустила п'ятий прямий ефір проєкту, а під час шостого випуску партнерів дискваліфікували.

Олені та Олегу довелося покинути шоу, адже за правилами пара може пропустити лише один ефір. Через зараження COVID-19 учасники не змогли підготувати номер і не вийшли на паркет. Співак на особистій сторінці в інстаграмі опублікував допис, у якому подякував прихильникам та прокоментував дискваліфікацію.

До теми "Танці з зірками 2020" 6 випуск: хто покинув проєкт

Ще під час шостого прямого ефіру, коли глядачі дізналися про дискваліфікацію Винника, він зазначив, що абсолютно погоджується з вердиктом. Звісно, що не хотілося, щоб все так закінчувалося, але такі правила проєкту і їх потрібно дотримуватися.

Олег Винник прокоментував дискваліфікацію

У дописі артист звернувся до всіх, хто підтримував його протягом того часу, коли він разом із Оленою Шоптенко виходив на паркет шоу. Олег подякував усім за підтримку та побажання скоріше одужувати. Виконавець зазначив, що йому вже значно краще, проте лікування продовжується і він перебуває на самоізоляції.

Прикро залишати паркет "Танців з зірками" через хворобу, проте це життя. Олено, тримайся, ми все подолаємо,

– написав Олег в публікації.

На дискваліфікацію відреагувала і Олена Шоптенко. У своєму профілі вона опублікувала спільне фото із зірковим патнером, яке зробила під час одного з прямих ефірів. Танцівниця утрималася від довгих дописів і коротко написала під світлиною: "На жаль.".

Нагадаємо, минулого тижня, під час п'ятого прямого ефіру, ведучі "Танців з зірками" оголосили, що Олег Винник та Олена Шоптенко захворіли. В учасників виявили коронавірус і вони не змогли вийти на паркет.