11 октября участники "Танцев со звездами 2020" встретили экватор проекта. А потому борьба за главный кубок шоу стала еще ожесточеннее. Кто же не сумел пройти испытание латиноамериканскими танцами – узнавайте в материале.

По правилам проекта, в каждом выпуске "Танцев со звездами 2020" одна пара, которая набрала меньше всего баллов от судей и зрителей, покидает шоу. Однако 7 Прямой эфир стал исключением.

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Позитив и Юлия Сахневич автоматически попали в 8 выпуск "Танцев со звездами 2020". Артист заболел коронавирусом, а потому имеет возможность за неделю дистанционно показать пасодобль, который готовил на экзамен латиноамериканских танцев. Если же этого не произойдет, он, как и Олег Винник, будет дисквалифицирован.

В то же время в зону риска попали Ольга Фреймут и Илья Падзина, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Пары считались фаворитами, поэтому результаты голосования шокировали всех зрителей и судей проекта.

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Ни один из участников не хотел покидать паркет "Танцев со звездами 2020", а потому, по правилам, сошлись в ожесточенном поединке на паркете. Ольга Фреймут и Илья Падзина, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк не знали ни мелодии, ни стиля танца, который им предлагают, поэтому импровизировали, демонстрируя базовые па и поддержки, которые зрители уже видели в их выступлениях. Оценивали их только придирчивые судьи, которые шокировали зрителей.

После обсуждения эксперты шоу решили, что никто не покинет проект в 7 выпуске. А все потому, что Олег Винник и Елена Шоптенко отказались возвращаться на паркет, поэтому количество пар на "Танцах со звездами 2020" пока останется неизменной.

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