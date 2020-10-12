11 жовтня учасники "Танців з зірками 2020" зустріли екватор проєкту. А тому боротьба за головний кубок шоу стала ще запеклішою. Хто ж не зумів пройти випробування латиноамериканськими танцями – дізнавайтесь у матеріалі.

За правилами проєкту, у кожному випуску "Танців з зірками 2020" одна пара, яка набрала найменше балів від суддів та глядачів, покидає шоу. Однак 7 прямий ефір став винятком.

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Позитив та Юлія Сахневич автоматично потрапили до 8 випуску "Танців з зірками 2020". Артист захворів на коронавірус, а тому має змогу за тиждень дистанційно показати пасодобль, який готував на іспит латиноамериканських танців. Якщо ж цього не станеться, він, як і Олег Винник, буде дискваліфікований.

Водночас у зону ризику потрапили Ольга Фреймут та Ілля Падзина, Надія Мейхер та Кирило Васюк. Пари вважались фаворитами, відтак результати голосування шокували всіх глядачів і суддів проєкту.

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Учасники не хотіли покидати паркет "Танців з зірками 2020", а тому, за правилами, зійшлися у запеклому двобої на паркеті. Ольга Фреймут та Ілля Падзина, Надія Мейхер та Кирило Васюк не знали ані мелодії, ані стилю танцю, який їм пропонують, тому імпровізували, демонструючи базові па та підтримки, які вже глядачі бачили у їхній виступах. Оцінювали їх тільки прискіпливі судді, які шокували глядачів.

Після обговорення експерти шоу вирішили, що ніхто не покине проєкт у 7 випуску. А все тому, що Олег Винник та Олена Шоптенко відмовились повертатись на паркет, тому кількість пар на "Танцях з зірками 2020" поки залишиться незмінною.