Український співак Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, захворів на коронавірус. Недугу артист виявив досить випадково.

Під час 7 випуску "Танців з зірками 2020" організатори шоу показали відеощоденник, який записали Юлія Сахневич та Позитив. Виявилось, що танцівниця знепритомніла на репетиції та почувалась дуже ослабленою. Дівчина здала тест на коронавірус, однак він виявився негативним.

Читайте також Більше 15 хвилин стояти на ногах не можу, – Олег Винник розповів про стан свого здоров'я

Якусь слабкість мав і Позитив, тому вирішив також перевіритись на COVID-19. І хоч артист не мав симптомів хвороби, його тест був позитивним. Відтак Олексій Завгородній самоізолювався та не з'явився ані на генеральній репетиції "Танців з зірками 2020", ані на самому шоу.

Артист не приховував, що це дивно спостерігати за всіма виступами з дому. А тому вже в наступному ефірі Позитив хотів би виступити з пасодоблем, який готував на 11 жовтня.

Шкода, що ви не побачите наш пасодобль, адже ми дуже добре підготувалися. Якщо дозволить наше здоров'я, то наступного ефіру ми покажемо цей танець онлайн, – розповів Позитив.

"Танці з зірками 2020" 7 випуск: дивіться онлайн – звернення Позитива

Хто ще з учасників хворів на коронавірус

Організатори шоу вирішили не прощатись із тими учасниками "Танців з зірками 2020", які захворіли на коронавірус. Пари, в яких виявили COVID-19, можуть пропустити один прямий ефір, а наступний станцювати дистанційно. Якщо ж через стан здоров'я вони не можуть показати постановку, тоді учасників дискваліфікують.

Так сталось з Оленою Шоптенко та Олегом Винником, які мають складну форму недуги. Через біль у суглобах, високу температуру та кашель пара не вийшла на пакрет, а відтак могла покинути шоу. Однак на їхній захист стали колеги з "Танців", які заявили, що вимагають повернення цих фаворитів проєкту. и внесуть зміни до правил шоу – глядачі дізнаються наприкінці 7 випуску, який відгримів 11 жовтня.

Окрім цього, на коронавірус хворіли Ольга Фреймут і Ілля Падзина, а також Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко.