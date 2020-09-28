Олег Винник і Олена Шоптенко, які захворіли на коронавірус, розповіли про свій стан здоров'я. Учасники "Танців з зірками 2020" оголосили, що почуваються дуже погано. Олена Шоптенко не змогла вийти у прямий ефір через погане самопочуття.

Вперше про діагноз Олега Винника і Олени Шоптенко стало відомо 27 вересня. Під час прямого ефіру "Танців з зірками 2020" ведучі оголосили, що пара захворіла на коронавірус. В Олега Винника виявили двосторонню пневмонію, а тест на COVID-19 був позитивним.

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Артист зізнався, що має легку форму недуги, однак почувається дуже погано. Стояти на ногах він може до 15 хвилин через страшенний біль у суглобах. Вже кілька днів Олег Винник вживає антибіотики та покращення стану не відчуває. На понеділок, 28 вересня, в артиста заплановане повторне діагностування та комп'ютерна томографія.

Перші дні був дуже сильний біль в кістках, м'язах. Це було нестерпно. Більше 10-15 хвилин стояти я не можу, немає сил… Я вже четверту добу вживаю антибіотики і не відчуваю ніякого полегшення… Знаю, що Оленці зараз дуже і дуже погано. Це реально дуже серйозні речі, – наголосив Олег Винник.

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Водночас співак зізнався, що стан Олени Шоптенко ще гірший. Танцівниця скаржилась на високу температуру та страшенний кашель. Через коронавірус вона не з'явилась у прямому ефірі "Танців з зірками 2020".

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"Я вам скажу, що це справді дуже серйозна хвороба, бо почуваюсь, м'яко кажучи, погано. Температура і страшенний кашель, що просто роздирає груди", – розповіла у ролику Олена Шоптенко.

Учасники "Танців з зірками 2020" вкотре наголосили, щоб українці не нехтували правилами ВООЗ та берегли своє здоров'я.

"Танці з зірками 2020": зміни до правил

Через пандемію коронавірусу організатори "Танців з зірками 2020" змушені були внести зміни до правил. Відтепер пари, які захворіли на COVID-19, можуть пропустити тільки один прямий ефір шоу. Вже в наступному учасники або покидають паркет, або ж танцюють на безлюдних майданчиках.

Наразі Олег Винник та Олена Шоптенко не змогли вийти на паркет шоу. Пара готувала на 5 ефір постановку за мотивами мюзиклу "За двома зайцями". Якщо ж Олена Шоптенко та Олег Винник не відчуватимуть покращення здоров'я та не виступлять 4 жовтня, тоді їх автоматично дискваліфікують.

Хто ще з учасників хворів на коронавірус

У прем'єрний тиждень "Танців" дві пари оголосили про інфікування коронавірусом. Ольга Фреймут та Ілля Падзина самоізолювались в елітному будинку та станцювали дві постановки. Вже у третій тиждень пара повернулась на паркет, отримавши негативні тести на COVID-19.

Коронавірус виявили і в Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка. Через погане самопочуття учасники не вийшли у 1 ефірі та тільки в 2 випуску щоу дистанційно станцювали свій номер. Наразі пара повернулись до боротьби за головний кубок проєкту.