Олег Винник и Алена Шоптенко, которые заболели коронавирусом, рассказали о своем состоянии здоровья. Участники "Танцев со звездами 2020" объявили, что чувствуют себя очень плохо. Елена Шоптенко не смогла выйти в прямой эфир из-за плохого самочувствия.

Впервые о диагнозе Олега Винника и Елены Шоптенко стало известно 27 сентября. Во время прямого эфира "Танцев со звездами 2020" ведущие объявили, что пара заболела коронавирусом. У Олега Винника обнаружили двустороннюю пневмонию, а тест на COVID-19 был положительным.

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Артист признался, что имеет легкую форму недуга, однако чувствует себя очень плохо. Стоять на ногах он может до 15 минут из-за страшной боли в суставах. Уже несколько дней Олег Винник употребляет антибиотики и улучшения состояния не чувствует. На понедельник, 28 сентября, у артиста запланировано повторное диагностирование и компьютерная томография.

Первые дни была очень сильная боль в костях, мышцах. Это было невыносимо. Больше 10-15 минут стоять я не могу, нет сил... Я уже четвертые сутки употребляю антибиотики и не чувствую никакого облегчения... Знаю, что Лене сейчас очень и очень плохо. Это реально очень серьезные вещи, - подчеркнул Олег Винник.

Смотрите комментарий Олега Винника о состоянии здоровья: видео

В то же время певец признался, что состояние Елены Шоптенко еще хуже. Танцовщица жаловалась на высокую температуру и страшный кашель. Из-за коронавируса она не появилась в прямом эфире "Танцев со звездами 2020".

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"Я вам скажу, что это действительно очень серьезная болезнь, потому что чувствую себя, мягко говоря, плохо. Температура и страшный кашель, который просто раздирает грудь", - рассказала в ролике Елена Шоптенко.

Участники "Танцев со звездами 2020" в очередной раз подчеркнули, чтобы украинцы не пренебрегали правилами ВОЗ и берегли свое здоровье.

"Танцы со звездами 2020": изменения в правила

Из-за пандемии коронавируса организаторы "Танцев со звездами 2020" вынуждены были внести изменения в правила. Отныне пары, заболевшие COVID-19, могут пропустить только один прямой эфир шоу. Уже в следующем участники либо покидают паркет, либо же танцуют на безлюдных площадках.

Сейчас Олег Винник и Елена Шоптенко не смогли выйти на паркет шоу. Пара готовила на 5 эфир постановку по мотивам мюзикла "За двумя зайцами". Если же Елена Шоптенко и Олег Винник не будут чувствовать улучшения здоровья и не выступят 4 октября, тогда их автоматически дисквалифицируют.

Кто еще из участников болел коронавирусом

В премьерную неделю "танцев" две пары объявили об инфицировании коронавирусом. Ольга Фреймут и Илья Падзина самоизолировались в элитном доме и станцевали две постановки. Уже в третью неделю пара вернулась на паркет, получив отрицательные тесты на COVID-19.

Коронавирус обнаружили и у Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко. Из-за плохого самочувствия участники не вышли в 1 эфире и только во 2 выпуске щоу дистанционно станцевали свой номер. Сейчас пара вернулись к борьбе за главный кубок проекта.