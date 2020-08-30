У розпал пандемії COVID-19 в Україні відбулась прем'єра "Танців з зірками 2020". Задовго до 1 випуску учасники розважального шоу проводили весь вільний час на репетиціях та не уникнули інфікування коронавірусом. У прямому ефірі Юрій Горбунов оголосив, що двоє зірок та їхні партнери виявили у себе недугу.

Як він повідомив у прямому ефірі "Танців з зірками", Дар'я Петрожицька та її партнер Ігор Гелуненко захворіли на коронавірус. Поки деталей інфікування учасників шоу та стану здоров'я не розсекречують.

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Зазначимо, що у 1 випуску проєкту Дар'я Петрожицька і Ігор Гелуненко мали виконати джайв. Та, ймовірно, пара покаже постановку після 14-денної самоізоляції та повного одужання.

Раніше Ольга Фреймут заявляла, що хвора на коронавірус. Відповідний допис вона опублікувала в інстаграмі 23 серпня. Телеведуча розповіла, що повідомила про свій діагноз всім людям, з якими контактувала останнім часом. Наразі Ольга Фреймут самоізолювалась у своєму помешканні та зізналась, що почувається краще. А от всі зйомки, зокрема, і в "Танцях з зірками 2020" їй довелось відкласти.

Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваюсь вже краще,

– написала зірка.

Окрім цього, за словами Юрія Горбунова, у партнера Ольги Фреймут також виявили коронавірус.

Як знімають "Танці з зірками 2020"

Ще перед початком яскравого шоу ведучі проєкту "Танці з зірками 2020" Юрій Горбунов та Тіна Кароль заявили, що зйомки проходять згідно з рекомендаціями ВООЗ. У приміщенні, за їхніми словами, розставили антисептичні засоби, закликавши всіх глядачів у залі користуватись ними.

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Гостей шоу розмістили за столами, зважаючи на соціальну дистанцію. Також всі глядачі сидять у медичних масках. Водночас судді проєкту та учасники не одягають ці аксесуари.

Юрій Горбунов додав, що ще не відомо, чи Ольга Фреймут та Дар'я Петрожицька з'являться в прямому ефірі. Як переконав телеведучий, про це оголосять наприкінці прем'єрного випуску.