Українська телеведуча Ольга Фреймут захворіла на коронавірус. Зірка підтвердила чутки про хворобу, які точились у ЗМІ вже кілька днів. Вона наголосила, що перебуває на самоізоляції вдома й почувається краще, а от всі проєкти знаменитості довелось скасувати.

38-річна телезірка Ольга Фреймут захворіла на коронавірус. Про це вона повідомила на особистій сторінці в інстаграмі. Ведуча зізналась, що отримала позитивний результат тесту на COVID-19, проте як і де заразилась, не знає.

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Ольга Фреймут зізналась, що зараз перебуває в ізоляції вдома, де й лікується від коронавірусу. Вона не стала деталізувати, коли дізналась про діагноз COVID-19, але наголосила, що зараз почувається краще.

Друзі, вважаю доречним повідомити вас про те, що я отримала позитивний результат на COVID-19. Коли і де захворіла, не знаю. Зараз я знаходжусь на лікуванні та самоізоляції вдома. Почуваю себе вже краще,

– написала зірка.

Вона поспішила наголосити, що про хворобу одразу ж повідомила всіх контактних осіб, а всі проєкти та роботу наразі зупинила. Зазначимо, що Ольга Фреймут стала учасницею нового сезону проєкту "Танці з зірками", який стартує вже восени. Наразі невідомо, чи вийде вона на паркет.

Сама Ольга Фреймут закликала дотримуватись карантинних рекомендацій МОЗ та уникати великого скупчення людей. Вона зазначила, що коронавірус може протікати безсимптомно, тому слід бути вкрай уважними до свого здоров'я.

"Друзі, звертаюсь до вас з проханням – не ігноруйте рекомендації МОЗ, носіть маски, користуйтесь антисептиком, уникайте великих скупчень людей. Будьте вкрай обережними, адже ви можете хворіти безсимптомно. Коронавірус – це не жарти, він поряд", – написала зірка.

Реакція мережі

На хворобу Ольги Фреймут відреагувала українська співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. За кілька хвилин після публікації відвертого допису вона залишила коментар зі словами підтримки: "Одужуйте скоріше".

Шанувальники також не є осторонь хвороби знаменитості й засипали її зворушливими побажаннями якнайшвидшого одужання. Крім того, Оля Фреймут пообіцяла, що згодом розповість про свої симптоми, а тим, хто також заразився коронавірусом, порадила пити побільше води. Щодо участі в проєкті "Танці з зірками" ведуча висловлюватись не стала, а на коментар про шоу відповіла лише смайликом серця.

Що відомо про коронавірус в Ольги Фреймут?

Вперше інформація про хворобу Фреймут з'явилася 21 серпня, на сайті видання Jetsetter . Проте сама зірка до 16:00 сьогодні, 23 серпня, жодних коментарів не давала. У п'ятницю, 21 серпня, у Львові відбувалася щорічна церемонія нагородження премії "ТОП-20 успішних жінок Львівщини", де Ольга мала бути ведучою. Проте незадовго до події стало відомо, що їй шукають заміну.

Журналісти LifeStyle 24 зв'язались з рідною сестрою Ольги Фреймут Юлією, яка допомагає їй у видавничій справі. Проте сестра зірки на питання про те, чи правда, що в Ольги діагностували COVID-19, відповіла: "Це інформація з інтернету, офіційно вам ніхто такого не повідомляв".