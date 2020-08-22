У ЗМІ активно поширюється інформація про те, що у телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус, проте сама знаменитість наразі не робила жодних офіційних заяв. Ми сконтактували із сестрою Ольги Юлією та намагалися дізнатися, чи справді зірка інфікувалася COVID-19.

Вперше інформація про нібито хворобу Фреймут з'явилася вчора, 21 серпня, на сайті видання Jetsetter. У матеріалі йшлося про те, що Ольга вимушена була скасувати усі заплановані проєкти через зараження коронавірусом. Також вона мала бути ведучою на одному із заходів, проте так і не з'явилася на події.

Читайте також Ольга Фреймут відвела 3-річну доньку в школу: яскраві фото

Новина про коронавірус у Ольги Фреймут на сайті видання Jetsetter

Саме цей засіб масової інформація став першоджерелом про COVID-19 у телеведучої. У матеріалі йшлося про те, що Фреймут довелося змінити плани через хворобу. Вчора, 21 серпня, у Львові відбувалася щорічна церемонія нагородження премії "ТОП-20 успішних жінок Львівщини", де Ольга мала бути ведучою. Проте незадовго до події стало відомо, що їй шукають заміну. Про це організатори заходу журнал VA magazine повідомили на офіційній сторінці в інстаграмі, а невдовзі видалили допис.

Судячи з інстаграм-сторіс гостей, Олі все-таки не було на місці події, її довелося замінити. Також опублікували відео, де новообраний ведучий заходу вшановує пам'ять загиблої Соломії Островської – власниці клініки естетичної хірургії Genesis.

Ажіотаж у ЗМІ

Сьогодні на багатьох українських сайтах, зокрема "Українській правді", також з'явилася інформація про коронавірус в Ольги Фреймут. ЗМІ посилаються на видання Jetsetter, а от сама телеведуча досі ніяк не прокоментувала ці новини.

Днями вона публікувала на особистій інстаграм-сторінці серію фото, де показала, як веде дітей до школи, а у сторіс розповідала про підготовку до прямих ефірів "Танців з зірками".

Відповідь сестри

Журналісти LifeStyle 24 сконтактували із рідною сестрою Ольги Фреймут Юлією, яка допомагає їй у видавничій справі. Сестри є досить близькими, завжди діляться одна із одною секретами, підтримують та співпрацюють. Ми запитали Юлію, чи правда, що в Ольги діагностували COVID-19, на що вона відповіла: "Це інформація з інтернету, офіційно вам ніхто такого не повідомляв". Після цих слів дівчина кинула слухавку, тому нам не вдалося дізнатися деталі.

Наразі достеменно невідомо, чи справді в однієї із найуспішніших жінок українського шоу-бізнесу Ольги Фреймут виявили коронавірусну хворобу. Ми спостерігаємо за новинами щодо цього і очікуємо інформації від самої телеведучої.