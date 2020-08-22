В СМИ активно распространяется информация о том, что у телеведущей Ольги Фреймут обнаружили коронавирус, однако сама знаменитость пока не делала никаких официальных заявлений. Мы связались с сестрой Ольги Юлией и пытались узнать, действительно ли звезда заразилась COVID-19.

Впервые информация о якобы болезни Фреймут появилась вчера, 21 августа, на сайте издания Jetsetter. В материале говорилось о том, что Ольга вынуждена была отменить все запланированные проекты из-за заражения коронавирусом. Также она должна была быть ведущей на одном из мероприятий, однако так и не появилась на мероприятии.

Читайте также Ольга Фреймут отвела 3-летнюю дочь в школу: яркие фото

Новость о коронавирусе у Ольги Фреймут на сайте издания Jetsetter

Именно это средство массовой информация стало первоисточником о COVID-19 у телеведущей. В материале говорилось о том, что Фреймут пришлось изменить планы из-за болезни. Вчера, 21 августа, во Львове проходила ежегодная церемония награждения премии "ТОП-20 успешных женщин Львовщины", где Ольга должна была быть ведущей. Однако незадолго до происшествия стало известно, что ей ищут замену. Об этом организаторы мероприятия журнал VA magazine сообщили на официальной странице в Инстаграме, а вскоре удалили сообщение.

Судя по инстаграм-сторис гостей, Оли все-таки не было на мероприятии, ее пришлось заменить. Также опубликовали видео, где новоизбранный ведущий мероприятия чтит память погибшей Соломии Островской – владелицы клиники эстетической хирургии Genesis.

Ажиотаж в СМИ

Сегодня на многих украинских сайтах, в частности "Украинской правде", также появилась информация о коронавирусе у Ольги Фреймут. СМИ ссылаются на издание Jetsetter, а вот сама телеведущая до сих пор никак не прокомментировала эти новости.

На днях она публиковала на личной инстаграм-странице серию фото, где показала, как ведет детей в школу, а у сторис рассказывала о подготовке к прямым эфирам "Танцев со звездами".

Ответ сестры

Журналисты LifeStyle 24 связались с родной сестрой Ольги Фреймут Юлией, которая помогает ей в издательском деле. Сестры довольно близки, всегда делятся друг с другом секретами, поддерживают и сотрудничают. Мы спросили Юлию, правда ли, что у Ольги диагностировали COVID-19, на что она ответила: "Это информация из интернета, официально вам никто такого не сообщал". После этих слов девушка бросила трубку, поэтому нам не удалось узнать детали.

Пока доподлинно неизвестно, действительно ли у одной из самых успешных женщин украинского шоу-бизнеса Ольги Фреймут обнаружили коронавирусную болезнь. Мы наблюдаем за новостями на этот счет и ожидаем информации от самой телеведущей.