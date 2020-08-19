Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отвела 3-летнюю дочь Евдокию в школу. Вместе с младшей дочкой в школу пошел сын Валерий и старшая дочь Злата.

Знаменитость опубликовала на своей личной странице в Инстаграме серию фотографий со школьного звонка, на которых позировала с дочкой Евдокией и сыном Валерием.

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Доброе утро. У нас в семье радость. Мы впервые ведем нашу дочь Евдокию в школу. Я знаю, на улице август, ребенку только 3 года, но такова система образования в PSI (Печерская международная школа),

– отметила Фреймут в инстаграм-сторис.

На кадрах телеведущая предстала в телесной майке и белом кардигане. Для праздника звезда выбрала черную плиссированную юбку, волосы знаменитость собрала в пучок. Дочь Евдокия одета в желтое платье и бирюзовый кардиган, сын Валерий одет в синие шорты и кроссовки, серый кардиган и такого же цвета кепку.

Ольга Фреймут впервые отвела дочь Евдокию в школу / Instagram / @freimutolia

"Первый день школы. Евдокия впервые пошла в PSI с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы – дочь побежала к учителю с большой радостью. Госпожа Лаура даже за ней не успевала", – радостно написала Фреймут.

Поклонники благодарны Фреймут, за то, что делится с ними семейными моментами, поэтому написали приятные комментарии.

Дети Ольги Фреймут пошли в школу / Instagram / @freimutolia

"Мои поздравления! Думаю, маленькие и дальше будут удивлять своих родителей успехами!", "Оля, какие красивые у вас дети", "Наконец-то вы показали своих деток, они замечательные", "Очень красивые фото", "Оленька, поздравляем вашу первоклашку. Пусть везет", – написали фанаты.

Счастливые родители после того, как отвели детей в школу, отправились на завтрак. Кадр со своим мужем Владимиром Локотко телеведущая опубликовала в инстаграм-сторис.

Ольга Фреймут завтракает со своим мужем / Instagram / @freimutolia