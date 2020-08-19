Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут відвела 3-річну доньку Євдокію до школи. Разом з молодшою донькою в школу пішов син Валерій та старша донька Злата.

Знаменитість опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі серію фотографій зі шкільного дзвоника, на яких позувала з донькою Євдокією та сином Валерієм.

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Доброго ранку. У нас в родині радість. Ми вперше ведемо нашу донечку Євдокію у школу. Я знаю, на вулиці серпень, дитині тільки 3 роки, але така система освіти у PSI (Печерська міжнародна школа),

– зазначила Фреймут в інстаграм-сторіс.

На кадрах телеведуча постала у тілесній майці та білому кардигані. Для свята зірка обрала чорну плісировану спідницю, волосся знаменитість зібрала у пучок. Донечка Євдокія одягнута у жовте плаття та бірюзовий кардиган, син Валерій одягнутий у сині шорти та кросівки, сірий кардиган і такого ж кольору кепку.



Ольга Фреймут вперше відвела донечку Євдокію до школи / Instagram / @freimutolia

"Перший день школи. Євдокія вперше пішла у PSI з братом та сестрою! Ми думали, будуть сльози – донечка побігла до вчителя з великою радістю. Пані Лаура навіть за нею не встигала", – радісно написала Фреймут.

Прихильники вдячні Фреймут, за те, що ділиться з ними сімейними моментами, тож написали приємні коментарі.



Діти Ольги Фреймут пішли в школу / Instagram / @freimutolia

"Мої вітання! Думаю, маленькі й надалі будуть дивувати своїх батьків успіхами!", "Оля, які красиві у вас діти", "Нарешті ви показали своїх діток, вони чудові", "Дуже гарні фото", "Оленько, вітаємо вашу першокласницю. Нехай щастить", – написали фанати.

Щасливі батьки після того, як відвели дітей в школу, відправилися на сніданок. Кадр зі своїм чоловіком Володимиром Локотком телеведуча опублікувала в інстаграм-сторіс.



Ольга Фреймут снідає зі своїм чоловіком / Instagram / @freimutolia