Все менше часу залишається до прем'єри розважального проєкту "Танці з зірками 2020". І сезон справді буде цікавим, адже за перемогу змагатимуться як зірки кіно та естради, так і телеведучі. Серед учасників шоу – Ольга Фреймут, яка вийде на паркет з Іллею Падзиною.

Як повідомляє ТСН, танцівник та хореограф Ілля Падзина був учасником багатьох телепроєктів. На шоу "Танці з зірками" він став дебютантом, однак це аж ніяк не бентежить Ольгу Фреймут.

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Телеведуча зізналась, що творчість Іллі Падзини добре відома її старшій доньці Златі, а хореограф ставить постановки у Європі та США. Тому Ольга Фреймут із захватом готується до першого виходу зі своїм партнером на паркет.

"Злата деякий час стежила за діяльністю Іллі, вона давно займається танцями і сказала, що Падзина у світі танцівників користується високим авторитетом, ставить хореографічні шоу в США та Європі. З миті знайомства я жодного разу не пошкодувала: Ілля може годинами відшліфовувати зі мною якийсь крок, поки все не буде ідеальним, ми займаємося по п'ять годин на добу. Він заради проєкту відмовився від роботи в Берліні", – розповіла Ольга Фреймут.



Ольга Фреймут на шоу "Танці з зірками 2020" / Фото 1+1

Що відомо про шоу "Танці з зірками 2020"

Вже наприкінці серпня запланований старт розважального проєкту "Танці з зірками 2020". Зірковими суддями проєкту стали Влад Яма, Катерина Кухар і Григорій Чапкіс. У прямих ефірах саме вони з глядачами оцінюватимуть виступи зіркових учасників.

Наразі відомі всі імена конкурсантів та їхніх партнерів. За головний кубок шоу "Танці з зірками 2020" поборються: