Все меньше времени остается до премьеры развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020". И сезон действительно будет интересным, ведь за победу будут бороться как звезды кино и эстрады, так и телеведущие. Среди участников шоу – Ольга Фреймут, которая выйдет на паркет с Ильей Падзиной.

Как сообщает ТСН, танцовщик и хореограф Илья Падзина был участником многих телепроектов. На шоу "Танцы со звездами" он стал дебютантом, однако это отнюдь не смущает Ольгу Фреймут.

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Телеведущая призналась, что творчество Ильи Падзины хорошо известно ее старшей дочери Злате, а хореограф ставит постановки в Европе и США. Поэтому Ольга Фреймут с восторгом готовится к первому выходу со своим партнером на паркет.

"Злата некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцоров пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела: Илья может часами отшлифовывать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по пять часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", – рассказала Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут на шоу "Танцы со звездами 2020" / Фото 1+1

Что известно о шоу "Танцы со звездами 2020"

Уже в конце августа запланирован старт развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020". Звездными судьями проекта стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. В прямых эфирах именно они со зрителями оценят выступления звездных участников.

Сейчас известны все имена конкурсантов и их партнеров. За главный кубок шоу "Танцы со звездами 2020" поборются: