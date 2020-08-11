С кем Ольга Фреймут выйдет на паркет "Танцев со звездами 2020": первое фото пары
Все меньше времени остается до премьеры развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020". И сезон действительно будет интересным, ведь за победу будут бороться как звезды кино и эстрады, так и телеведущие. Среди участников шоу – Ольга Фреймут, которая выйдет на паркет с Ильей Падзиной.
Как сообщает ТСН, танцовщик и хореограф Илья Падзина был участником многих телепроектов. На шоу "Танцы со звездами" он стал дебютантом, однако это отнюдь не смущает Ольгу Фреймут.
Знакомьтесь Танцы со звездами 2020: список участников танцевального шоу
Телеведущая призналась, что творчество Ильи Падзины хорошо известно ее старшей дочери Злате, а хореограф ставит постановки в Европе и США. Поэтому Ольга Фреймут с восторгом готовится к первому выходу со своим партнером на паркет.
"Злата некоторое время следила за деятельностью Ильи, она давно занимается танцами и сказала, что Падзина в мире танцоров пользуется высоким авторитетом, ставит хореографические шоу в США и Европе. С момента знакомства я ни разу не пожалела: Илья может часами отшлифовывать со мной какой-то шаг, пока все не будет идеальным, мы занимаемся по пять часов в сутки. Он ради проекта отказался от работы в Берлине", – рассказала Ольга Фреймут.
Ольга Фреймут на шоу "Танцы со звездами 2020" / Фото 1+1
Что известно о шоу "Танцы со звездами 2020"
Уже в конце августа запланирован старт развлекательного проекта "Танцы со звездами 2020". Звездными судьями проекта стали Влад Яма, Екатерина Кухар и Григорий Чапкис. В прямых эфирах именно они со зрителями оценят выступления звездных участников.
Сейчас известны все имена конкурсантов и их партнеров. За главный кубок шоу "Танцы со звездами 2020" поборются:
- Олег Винник и Елена Шоптенко
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк
- Санта Димопулос и Максим Леонов
- Тарас Цимбалюк и Яна Заяц
- Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко
- Юлия Санина и Дмитрий Жук
- Слава Каминская и Дмитрий Дикусар
- Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева
- Alyona Alyona и Юрий Гурич
- Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская
- Сергей Мельник и Аделина Дели
- Арам Арзуманян и Антонина Руденко
- Ольга Фреймут и Илья Падзина