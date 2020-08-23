Украинская телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусом. Звезда подтвердила слухи о болезни, которые распространялись в СМИ уже несколько дней. Она подчеркнула, что находится на самоизоляции дома и чувствует себя лучше, а вот все проекты знаменитости пришлось отменить.

38-летняя телезвезда Ольга Фреймут заболела коронавирусом. Об этом она сообщила на личной странице в Инстаграме. Ведущая призналась, что получила положительный результат теста на COVID-19, однако как и где заразилась, не знает.

Важно Действительно ли Ольга Фреймут заболелеа коронавирусом: ажиотаж в СМИ и ответ сестры

Ольга Фреймут призналась, что сейчас находится в изоляции дома, где и лечится от коронавируса. Она не стала детализировать, когда узнала о диагнозе COVID-19, но отметила, что сейчас чувствует себя лучше.

Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше,

–написала звезда.

Она поспешила отметить, что о болезни сразу же сообщила всех контактных лиц, а все проекты и работу пока остановила. Отметим, что Ольга Фреймут стала участницей нового сезона проекту "Танцы со звездами", который стартует уже осенью. Пока неизвестно, выйдет ли она на паркет.

Сама Ольга Фреймут призвала соблюдать карантинные рекомендации Минздрава и избегать большого скопления людей. Она отметила, что коронавирус может протекать бессимптомно, поэтому следует быть крайне внимательными к своему здоровью.

"Друзья, обращаюсь к вам с просьбой – не игнорируйте рекомендации Минздрава, носите маски, пользуйтесь антисептиком, избегайте больших скоплений людей. Будьте крайне осторожными, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус – это не шутки, он рядом", – написала звезда.

Реакция сети

На болезнь Ольги Фреймут отреагировала украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Через несколько минут после публикации откровенного сообщения она оставила комментарий со словами поддержки: "Одужуйте скорее".

Поклонники также не обошли стороной болезнь знаменитости и засыпали ее трогательными пожеланиями скорейшего выздоровления. Кроме того, Оля Фреймут пообещала, что позже расскажет о своих симптомах, а тем, кто заразился коронавирусом, посоветовала пить побольше воды. Относительно участия в проекте "Танцы со звездами" ведущая высказываться не стала, а на комментарий о шоу ответила только смайликом сердца.

Что известно о коронавирусе у Ольги Фреймут?

Впервые информация о болезни Фреймут появилась 21 августа, на сайте издания Jetsetter. Однако сама звезда до 16:00 сегодняшнего дня, 23 августа, никаких комментариев не давала. В пятницу, 21 августа, во Львове проходила ежегодная церемония награждения премии "ТОП-20 успешных женщин Львовщины", где Ольга должна была быть ведущей. Однако незадолго до происшествия стало известно, что ей ищут замену.

Журналисты LifeStyle 24 связались с родной сестрой Ольги Фреймут Юлией, которая помогает ей в издательском деле. Однако сестра звезды на вопрос о том, правда ли, что у Ольги диагностировали COVID-19, ответила: "Это информация из интернета, официально вам никто такого не сообщал".